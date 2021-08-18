憂教部防疫經費排擠到快篩費 全教產：應承諾全額補助

教育部昨公布中小學9月1日開學指引，學校教職員工若要進入校園，必須接種第一劑疫苗並滿14日，若未接種或接種後未滿14日，首次入校必須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。有教團指出，教育部雖承諾會補助3億多元防疫物資費用，但這筆費用包含用餐隔板、備用口罩與酒精等防疫物資，憂心會排擠到快篩試劑的經費，呼籲教育部承諾「全額補助」。

全國教育產業總工會（全教產）表示，全國中小學教師第一波疫苗已施打完畢，但仍有包含新進的代理代課教師、社團指導老師、教練、少數第一波未施打之教師、不適合打ＡＺ教師等，這些教師除非今天施打(8月18日)，否則明天起施打第一劑疫苗者，距9月1日開學日均未滿14日，首次入校必須備有陰性證明，而在政府未取得足夠疫苗前，這些教師均無疫苗可打，也必須每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗。

全教產說，教師未施打疫苗或疫苗接種未達14天並非教師所願，而是疫情指揮中心疫苗未到位，相關快篩費用應由政府公費支出，不應轉嫁至基層老師身上，接下來開學也將面臨相同狀況，教師未施打疫苗或疫苗接種未達14天並非教師所願，也是疫苗未到位，所以快篩或PCR檢測陰性證明之「昂貴」費用應由政府全額補助。

外界關心用餐隔板，教師快篩經費何來？教育部昨天表示，日前已發函全國各級學校，表示將補助購置防疫物資及用品如用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精。其中，直轄市又以新北市獲4619萬補助最多、縣市又以彰化縣1293萬補助最多，該款項不得挪於其他用途，餘款必須繳回。

全教產理事長林碩杰則表示，各縣市補助有限，有基層教師憂心用餐隔板、備用口罩等費用恐會排擠到快篩試劑的經費，呼籲教育部應承諾是全額補助，中央也必須儘快取得足夠的疫苗、提升現有的疫苗覆蓋率，讓家長都能放心、學生安心上學。

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