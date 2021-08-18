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亞洲技能競賽創佳績 新北4小將參賽全獲獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北高工學生陳昇堯（左二）榮獲青少年組網頁技術金牌、達觀國民中小學學生呂治寬（右二）榮獲青少年組商務軟體設計銀牌。 圖／新北市教育局提供
新北高工學生陳昇堯（左二）榮獲青少年組網頁技術金牌、達觀國民中小學學生呂治寬（右二）榮獲青少年組商務軟體設計銀牌。 圖／新北市教育局提供

亞洲技能競賽近日落幕，總計20多個國家、160名選手參賽，其中新北高工高一生陳昇堯榮獲青少年組網頁技術職種金牌、達觀國民中小學學生呂治寬勇奪青少年組商務軟體設計職種銀牌、樟樹國際實中學生葉冠呈拿下青少年組3D數位遊戲藝術銅牌、新北高工畢業生仇胤年在網頁技術職種拿下第4名，共獲1金1銀1銅及1個第4名佳績。

今年受疫情影響，「亞洲技能競賽」取消實體活動，改為7月5日至8月16日舉辦「線上友誼邀請賽」，各國頂尖選手集結線上進行技能交流一較高下。此賽事也被視為技職奧運的前哨站。

榮獲第51屆全國技能競賽區賽青少年組金牌的呂治寬，在本次競賽表現優異，沉穩面對各國頂尖選手，發揮實力勇奪銀牌；拿下銅牌的葉冠呈表示，比賽路上困難重重，最大的挑戰是短時間內用不同語言理解不同風格的題目，特別感謝主任林莉軒的指導，讓自己能踏上國際，夢想成真。

新北高工一年級新生陳昇堯奪得青少年組網頁技術金牌，自國中時期就由新北高工培訓，已在全國技能競賽分區賽及俄羅斯國際技能邀請賽獲得雙料金牌，是新興的後起之秀。

新北高工校長林清南表示，自103學年度新北高工資訊科創科以來，已培育8位全國技能競賽決賽金牌、16人次正備取國手，透過教育局頂尖群科計畫，已於校內設置新北資訊國手培育中心，持續培育國際技職人才，成為選手最堅強的後盾。

教育局長張明文表示，適性發展是培育優質技職人才的核心，新北市在「三級培訓」及「6種技職競賽」人才育成策略中，首創加碼獎勵金予獲獎學生及指導教師，學生最高可得120萬、教師最高可得40萬元，以鼓勵學生在國際舞臺上爭取更好成績，期待新北學子持續在專業中展現熱情與自信。

樟樹國際實中學生葉冠呈拿下青少年組3D數位遊戲藝術銅牌。圖／新北市教育局提供
樟樹國際實中學生葉冠呈拿下青少年組3D數位遊戲藝術銅牌。圖／新北市教育局提供

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