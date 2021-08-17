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台東縣正常開學 各校開始清消

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

各學校已停課百餘日，全國高中職及以下學校將於9月1日開學，台東縣政府教育處已規畫開學防疫工作，提供縣內「開學前後防疫準備工作指引」，將配合疾管署每2周滾動修正。縣長饒慶鈴請教育處協調環保局及各鄉鎮公所開學協助各校清消，迎接孩子返校上課。

全縣高級中等以下學校已逾9成教職員工施打疫苗，教育廢言請各校運用校網及社群平台，向家長及師生宣導防疫規定。開學後務必落實進校園量測體溫、環境清消、各集會及活動人數限制規定，也將到校了解校園開學防疫情形，有問題馬上回報解決。

依教育處規畫，校園操場開放，提供附近居民運動為主，但廁所不開放，也禁止參訪，但設備受破壞或其他考量得禁止開放；縣外教學活動暫停、游泳僅限游泳隊訓練，課程暫停。

課程及活動落實社交距離，採固定座位、固定成員實施，落實點名制度，教學活動若無法戴口罩如體育課和音樂吹奏，需調整課程內容或教學方式。用餐部分應採用隔板或梅花座或維持社交距離，必要時分時分眾，用餐期間不交談。

社交距離 疫情

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