美濃高美醫專停辦校產將充公 校方：感到惋惜

高雄美濃區高美醫護管理專科學校，3年前因不敵少子化衝擊停辦，如今未成功轉型成其他事業，即將面臨教育部依法解散該校董事，並清算4億元財產，交由高雄市政府運用。此消息一出，董事會雖無表示意見，但高美醫專前校長陳楷翔說，校方不斷努力，如今計畫已無法達成，感到相當惋惜，也呼籲教育部應要注重偏鄉教育資源分配問題。

高美醫專曾宣示要轉型成長照機構延續壽命，但教育部技職司專門委員柯今尉說，教育部未收到任何申請，該校也未主動申請解散董事會。如今停辦且未轉型滿3年，已達法定年限，董事會必須解散。

高美醫專前校長陳楷翔說，學校停辦，並未無有任何教職員欠薪的問題，也妥善協助學生，若後續要收回，只能交由教育部決定。

陳楷翔說，停辦這三年內，校方都有依規定，嘗試將校園改辦並提出計畫，也一度想改為護理之家或長照中心，都因法規限制無法執行。

陳楷翔還說，校方不斷努力，校內硬體設施也都維持得很好，如今要面臨校地清算並收回，感到相當惋惜，且目前來看計畫已無法達成，也呼籲教育部要注重偏鄉教育資源分配問題。

校內知情人士說，對於教育部的決策，目前並無其他意見，也會依照規定配合。

據了解，財產充公是私校正式退場的最後一哩路，目前僅高美醫專即將走到這一步，有望成國內第一所正式走完退場程序的學校。 高雄美濃區高美醫護管理專科學校，3年前因不敵少子化衝擊停辦，如今未成功轉型成其他事業，校產將面臨充公。圖／校方提供 高雄美濃區高美醫護管理專科學校，3年前因不敵少子化衝擊停辦，如今未成功轉型成其他事業，校產將面臨充公。圖／校方提供

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