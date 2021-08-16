聽新聞
test
0:00 / 0:00
美濃高美醫專停辦校產將充公 校方：感到惋惜
高雄美濃區高美醫護管理專科學校，3年前因不敵少子化衝擊停辦，如今未成功轉型成其他事業，即將面臨教育部依法解散該校董事，並清算4億元財產，交由高雄市政府運用。此消息一出，董事會雖無表示意見，但高美醫專前校長陳楷翔說，校方不斷努力，如今計畫已無法達成，感到相當惋惜，也呼籲教育部應要注重偏鄉教育資源分配問題。
高美醫專曾宣示要轉型成長照機構延續壽命，但教育部技職司專門委員柯今尉說，教育部未收到任何申請，該校也未主動申請解散董事會。如今停辦且未轉型滿3年，已達法定年限，董事會必須解散。
高美醫專前校長陳楷翔說，學校停辦，並未無有任何教職員欠薪的問題，也妥善協助學生，若後續要收回，只能交由教育部決定。
陳楷翔說，停辦這三年內，校方都有依規定，嘗試將校園改辦並提出計畫，也一度想改為護理之家或長照中心，都因法規限制無法執行。
陳楷翔還說，校方不斷努力，校內硬體設施也都維持得很好，如今要面臨校地清算並收回，感到相當惋惜，且目前來看計畫已無法達成，也呼籲教育部要注重偏鄉教育資源分配問題。
校內知情人士說，對於教育部的決策，目前並無其他意見，也會依照規定配合。
據了解，財產充公是私校正式退場的最後一哩路，目前僅高美醫專即將走到這一步，有望成國內第一所正式走完退場程序的學校。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言