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9月1日開學 教育部：防疫物資經費3億444萬5500元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖／本報資料照片
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新冠肺炎疫情案例逐漸減少。教育部今天表示，本學年度開學日為9月1日，補助高中以下(含幼兒園)3億444萬5500元購置防疫物資及用品，另防疫管理指引草案已送指揮中心審查，通過後將提供給學校依循。

教育部表示，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

另外，還有兩周就要開學，教育部表示，為落實高中以下學校及幼兒園開學後各項教學及活動等防疫工作，確保師生健康，已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」（草案）送指揮中心審查，待指引奉核後，將提供高中以下學校及幼兒園依循，並落實開學各項防疫準備工作。

幼兒園 教育部 新冠肺炎

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