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全國學權調查 大專生較不滿申訴獎懲等3項指標

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部發表2020年執行的第二次大專生學權調查結果，表現最佳的項目是「平等保障」，達成率99％。本報資料照片
教育部發表2020年執行的第二次大專生學權調查結果，表現最佳的項目是「平等保障」，達成率99％。本報資料照片

教育部今天發表2020年執行的第二次大專生學權調查結果，整體而言八大指標都比去年提升，表現最佳的項目是「平等保障」，達成率99％，其次為「學生勞動權益」，達成率97.9％。相對地，「學生獎懲與申訴」、「表現自由」和「宗教信仰自由」表現較差。

教育部學特司科長楊奕愔說明，「學生獎懲與申訴」之所以達成率低，是因為學生整體申訴案件提升，而申訴成功比例不高，推估學生不一定對自身權益和法規有足夠認識，教育部未來將分析相關樣態。「表現自由」分數低，則因部分學校會進行言論審查，比如張貼社團公告要經過課外活動組同意。「宗教信仰」部分，則會鼓勵各校增加相對應宗教設施和場所。

教育部表示，本次調查項度與指標，維持以憲法和法律所保障的權利落實於校園生活中有關者，包含「學生自治」、「學習與受教權」、「表現自由」、「宗教信仰自由」、「隱私權」、「平等保障」、「學生獎懲與申訴」、「學生勞動權益」等八大項度，以學生權利觀點出發，設計63條問題、採計70項指標，由全國160所公私立大專校院填寫統計完成。

教育部學特司表示，本次調查結果將提供學校了解校園學生權利保障的程度，並能針對需要加強的學生權利項度進行改善與精進，後續也將於各大專校院相關主管會議落實宣導學生權利保障事項。

教育部強調，學生權利落實於校園自主經營，已是大學須重視的面向。人權教育應永續發展，期待透過各項教育設計與作為，持續有系統性且全面推展學校人權教育，以營造人文關懷與權利保障的友善校園。

教育部 信仰 人權

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