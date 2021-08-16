弘光科大今年暑期跨國混班夏令營 線上和實體課並行

弘光科技大學每年暑假舉辦跨國混班夏令營，今年受到疫情影響，國際姊妹校的學生無法到場參加，在疫情趨緩後，開放部分國內各大專校院外籍生到校，夏令營安排實體、線上兩種課程並行，內容有華語教學、點心製作、皮拉提斯、官將首臉譜彩繪等特色多元課程，讓疫情期間悶很久學生都滿心期待。

弘光科大國際長田其虎表示，學校連續多年舉辦跨國混班夏令營，去年起受到疫情影響，各國姊妹校學生無法順利來台，因此開放國內各大學外籍生參加，今年活動在4月份便已經規劃課程，同時進行校內學伴徵選，沒想到5月疫情突然升溫，改規劃線上課程，在8月2日開課前，疫情趨緩解除三級警戒，在做好各種防疫措施後，決定開放部分報名學生到校參加。

田其虎說，在符合室內活動不超過50人二級防疫規定下，有18名外籍生到校參加國際混班夏令營，無法到校的則參加線上課程，課程為期兩周，包括印尼、日本、菲律賓、越南、蘇丹、巴基斯坦、印度、泰國、斯洛維尼亞、比利時、瓜地馬拉、祕魯、吉爾吉斯、馬來西亞等，總共有14國73名學生，一起遠距、實體同步上課。

外籍生每天上午上華語課程，學習講中文，同時跟線上其他國家的學生一起上課，下午則安排不同實作課程，比利時學生Decorte Thomas說，受到疫情衝擊放暑假沒有回國，選擇參加夏令營，「活動可以學到台灣文化，還可以認識各國朋友，很不錯。」越南學生Le Thi Hieu說，參加活動可以學中文，還可以認識很多朋友，很棒，他說最喜歡手做珍珠奶茶課程。

幼保系學生凌允妤說，她已經第三年擔任跨國混班學伴，可以提升英文能力外，還可以學習平常學不到的課程，認識很多外國朋友，尤其跟外籍生溝通沒有想像中困難，參加活動後，讓她勇於開口互動，第二、三年都擔任翻譯工作，這次課程受疫情影響，實體、線上課程同時進行，線上的學生只要有人發問留言，便有專人回覆，讓她學會更多隨機應變的能力。

物治系學生潘姿玲表示，想要認識更多國外朋友因此報名擔任學伴，除了增進英文能力，也可以跟大家分享彼此文化，她會利用課餘時間，跟同學交流異國料理。 弘光科大暑期跨國混班夏令營線上、實體課並行。圖／弘光科大提供

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