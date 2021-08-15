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教育部拚9月1日開學 「最長的暑假」擬如期落幕

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，現已超過30萬名高中以下教師施打公費疫苗，占造冊人數的9成，會以不延期為前提拚9月1日開學。本報資料照片
教育部表示，現已超過30萬名高中以下教師施打公費疫苗，占造冊人數的9成，會以不延期為前提拚9月1日開學。本報資料照片

110學年高中以下學校原定9月1日開學，台北市柯文哲今天率先宣布將如期開學。教育部官員也表示，現已超過30萬名高中以下教師施打公費疫苗，占造冊人數的9成，會以不延期為前提拚9月1日開學。和老師、同學互動也是學習的一環，高中以下學校應以實體為主、線上教學為輔，但仍尊重各縣市做法。

教育部表示，高中以下學校第一階段施打公費疫苗的造冊人數為33萬8593人，統計至今年8月12日，已接種疫苗人數為30萬6005人，疫苗接種率已達90％。至於在暑假後才確認名單、趕不上第一階段造冊的新進教師與新聘代理教師，目前也都完成造冊上傳。

教育部說，為因應110學年開學後的各項教學及活動等防疫工作、確保師生健康，目前正在研擬高中以下學校及幼兒園110學年因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引，將與疫情指揮中心會商後，於開學前提供各縣市及學校依循。柯文哲今天也表示正在研擬北市學校的防疫指引。

全國高中以下學校已從今年5月中旬改採遠距授課，緊接著7月初放暑假，學生至今已3個月未到校上課。距開學只剩半個月，陸續有親子教養專家提醒學生趁早做收心操，包括調整作息、整理上學所需物品、停止沉迷3C產品等。

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