開學在即 屏東縣麟洛國小暑假作業一起來做防疫隔板

開學在即，學生校內用餐，教室若沒有辦法梅花座，必須要有隔板，屏東縣麟洛國小由老師示範製作防疫隔板教學影片，讓學生動手做防疫隔板，成為學生們的暑假作業，也從中強化防疫觀念。

麟洛國小校長吳進源說，今年暑假史上最長，請學校藝術與人文老師拍攝影片，教導學生們製作防疫隔板，成為學生們的暑假作業，符合十二年國教核心，動手解決問題，影片PＯ在各班群組後，獲家長們回響，有家長自己設計改裝。

「動手做，從中強化防疫觀念」，吳進源說，有些家長很熱心上網查資料，提供改良意見，哪裡要再怎麼加強會更穩固，雖然請學生們動手做防疫隔板，但學校仍會採買足夠的防疫隔板讓學生們使用。

麟洛國小防疫隔板教學影片，也獲其他學校響應，有國中看到後，在防疫隔板還沒到位前，請學生們動手製作，至少沒有空窗期。

屏東市大校明正國中校長陳寶郎說，防疫隔板是全校學生都需要，以一片75元來說，學校購買就要花15萬元，學校也有請校內科技中心研發製作隔板。

有學校有跟廠商預定防疫隔板，但廠商說要等到開學後才能拿到，防疫隔板變得搶手，怕會買不到。一名國小校長說，防疫隔板使用後，要加強清潔消毒，除隔板外，有些會接觸的教具使用後，也要強化消毒或改變教學方式，學校也會召開防疫會議討論。

屏東縣教育處指出，屏東縣高國中小教職員疫苗施打比例超過九成，依中央規範，若學校相關人員未施打疫苗或第一劑接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3天內快篩（或PCR核酸檢驗）陰性證明。

教育處指出，因應開學在即，教育處召開分區校長行政會議，針對防疫、環境整備、教學活動規畫、午餐餐食防疫隔板的製備等事項，請學校依防疫規範逐項檢視完成整備，也請視導區督學加強視導，確保開學後師生的健康安全。 屏東縣麟洛國小由老師示範製作防疫隔板教學影片，學生動手做防疫隔板，成為暑假作業，也從中強化防疫觀念。圖／麟洛國小提供 屏東縣麟洛國小由老師示範製作防疫隔板教學影片，讓學生動手做防疫隔板，成為暑假作業，也從中強化防疫觀念。圖／麟洛國小提供 屏東縣麟洛國小由老師示範製作防疫隔板教學影片，讓學生動手做防疫隔板，成為暑假作業，也從中強化防疫觀念。圖／麟洛國小提供

商品推薦