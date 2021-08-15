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校舍屋頂再升級！教部砸錢改善防水隔熱 1777校受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
建功國小透過防水隔熱工程改造屋頂環境。圖為改造前。圖／教育部提供
建功國小透過防水隔熱工程改造屋頂環境。圖為改造前。圖／教育部提供

我國夏季溼熱，教育部今天表示，國教署2017年起推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，依急迫優先順序協助學校改善，目前已有1777校受惠。此計畫110年度持續推動，將協助更多國中小學營造安全舒適的學習環境。

國教署指出，夏季強降雨對建築物的防水防漏帶來嚴峻考驗。長期下來，產生因滲漏造成的室內牆面產生壁癌、建物線路損壞等，以及影響建築物結構的安全問題。「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」補助相關整修經費進行屋頂設施改善工程，協助改善校園學習環境。

教育部以苗栗縣建功國小為例，該校已有120多年歷史，主要針對金華樓屋頂上方樓板及管線整理，進行全面防水隔熱改善，解決金華樓圖書室多處滲水問題，加強隔熱效果，提高校舍建築物的耐用年限；另外，頂樓空間長期的雜亂物品堆置，在屋頂整修時一併清除，使得頂樓空間明亮又乾淨，營造出更舒適的教學環境空間。

教育部描述，學校多次與建築師詳盡討論師生對校舍屋頂防水隔熱的需求，並提出建議，如斜屋頂採用不鏽鋼板加上發泡材施作工法，並將屋簷延伸至女兒牆外，以利雨水直接排出；或在原浪板上以Z型鋼為間隔加上一層新浪板，增加隔熱效果。平屋頂則使用輕質混凝土加上防水材料，調整屋頂洩水坡度以利排水，更能減輕屋頂荷重同時達到隔熱效果。

國教署也說，建功國小另使用防水層加上隔熱磚，以延長防水層壽命、降低室內溫度。校舍屋頂良好的隔熱效果，將能有效避免因滲漏造成室內地板濕滑，牆面壁癌發生，在烈日下也能減少冷氣的使用。

建功國小透過防水隔熱工程改造屋頂環境。圖為改造後。圖／教育部提供
建功國小透過防水隔熱工程改造屋頂環境。圖為改造後。圖／教育部提供

建築 教育部 冷氣

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