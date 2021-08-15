開學在即！高市教育局補助採購隔板 未接種師待部指引

中小學即將在9月1日開學，高雄市教育局盤點各校防疫物資，學校反映，一是擔心是否如期開學？二是開學後型態為何？三是廠商頻頻向學校推銷防疫隔板，經費何來？四是開學後少數未能施打疫苗的教師需如何配合？高雄市教育局表示，隔板部分將編列經費協助各校準備，其餘事項配合中央指示。

高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶表示，近來有些校長反映，隔板廠商頻頻與學校接觸，建議學校趕快採購隔板，愈近開學定會缺貨。有的學校很擔心，是不是要自找經費解決？教育局13日也找了三級學校校長代表們商議，聽取意見。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，中小學快開學了，教育局正與各校盤點防疫物資，包括口罩、酒精、漂白水等。對於用餐隔板的需求，教育局已定案以每生60元補助各校採購經費，經詢價，市面上pp材質用餐隔板約落在50餘元至60餘元，相關細節會盡快通知各校。

教師反映，快開學了，不只是學生，其實教師心裡也有不確定感，即使如期開學，但學生回到校園後，若還是陸續出現狀況，教學的型態是否會調整？變得雙軌並行？而且並不是百分之百的教職員都已接種疫苗，還沒打疫苗的若來學校，是否有其他的規範要遵守？

教育局表示，目前所屬學前與中小學教職員的接種率，已達到86%。目前教育部有提供暑假期間因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理教學活動指引，針對第一劑疫苗接種未滿14天，及其他尚未施打疫苗的學校相關人員規定，包括：首次服務前應提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR 檢驗陰性證明；每3至7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗，原則每7天1篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。至於開學後的執行方式，再等教育部示下指引。

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