快訊

高端明預約 23日前保證60萬劑可用？ 陳時中：無法保證

24.96萬劑莫德納今抵台 陳時中：保留部份給「這類人」

開學在即！高市教育局補助採購隔板 未接種師待部指引

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中小學開學在即，高雄市教育局將補助各校採購午餐隔板。本報資料照片
中小學開學在即，高雄市教育局將補助各校採購午餐隔板。本報資料照片

中小學即將在9月1日開學，高雄市教育局盤點各校防疫物資，學校反映，一是擔心是否如期開學？二是開學後型態為何？三是廠商頻頻向學校推銷防疫隔板，經費何來？四是開學後少數未能施打疫苗的教師需如何配合？高雄市教育局表示，隔板部分將編列經費協助各校準備，其餘事項配合中央指示。

高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶表示，近來有些校長反映，隔板廠商頻頻與學校接觸，建議學校趕快採購隔板，愈近開學定會缺貨。有的學校很擔心，是不是要自找經費解決？教育局13日也找了三級學校校長代表們商議，聽取意見。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，中小學快開學了，教育局正與各校盤點防疫物資，包括口罩、酒精、漂白水等。對於用餐隔板的需求，教育局已定案以每生60元補助各校採購經費，經詢價，市面上pp材質用餐隔板約落在50餘元至60餘元，相關細節會盡快通知各校。

教師反映，快開學了，不只是學生，其實教師心裡也有不確定感，即使如期開學，但學生回到校園後，若還是陸續出現狀況，教學的型態是否會調整？變得雙軌並行？而且並不是百分之百的教職員都已接種疫苗，還沒打疫苗的若來學校，是否有其他的規範要遵守？

教育局表示，目前所屬學前與中小學教職員的接種率，已達到86%。目前教育部有提供暑假期間因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理教學活動指引，針對第一劑疫苗接種未滿14天，及其他尚未施打疫苗的學校相關人員規定，包括：首次服務前應提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR 檢驗陰性證明；每3至7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗，原則每7天1篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。至於開學後的執行方式，再等教育部示下指引。

教育局 疫苗 高雄市

延伸閱讀

小便斗沒隔板很害羞？內行人解答「暖心理由」：日本都這樣

台東縣已做開學前後防疫指引 朝如期開學規畫

奎山中學疫情嚴峻仍辦畢業典禮 議員爆：罰款不痛不癢

因應開學人潮 北市公車8月24日恢復正常班次

相關新聞

線上暑期輔導缺課嚴重 教師嘆難為

為了因應明年新課綱上路後的首屆升學考試，多數國、高中把握暑假時間，針對「二升三」學生辦理線上、實體暑期輔導。但暑輔沒有成...

補教外籍師打不到疫苗 家長籲特赦

教育部讓全國教職員工、補教職員造冊施打疫苗，卻傳出不少聘有外籍教師的補習班，由於是違法聘僱，因此未將外師登錄在「短期補習...

開學在即！高市教育局補助採購隔板 未接種師待部指引

中小學即將在9月1日開學，高雄市教育局盤點各校防疫物資，學校反映，一是擔心是否如期開學？二是開學後型態為何？三是廠商頻頻...

台東縣已做開學前後防疫指引 朝如期開學規畫

開學只剩半個月，教職員疫苗仍未全面打完，學生尚無疫苗可打，家長憂心是否該如期開學，讓小孩置於染疫風險中。目前各校已開始規...

慰安婦史料製成教具 婦援會倡設性別人權館

昨天是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會要求政府將軍事性奴隸事件納入台灣史，並收錄教科書，同時成立國家級的性別人權館；而持...

奎山中學疫情嚴峻仍辦畢業典禮 議員爆：罰款不痛不癢

今年5月底疫情嚴峻，但台北市北投區私立奎山高級實驗中學附屬國中部執意在三級警戒下舉辦畢業典禮，違反防疫規定，台北市長柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。