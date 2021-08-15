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台東縣已做開學前後防疫指引 朝如期開學規畫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東高中讓新生分流到校報到，各時段僅限1班在校內活動。圖／取自GoogleMap
台東高中讓新生分流到校報到，各時段僅限1班在校內活動。圖／取自GoogleMap

開學只剩半個月，教職員疫苗仍未全面打完，學生尚無疫苗可打，家長憂心是否該如期開學，讓小孩置於染疫風險中。目前各校已開始規畫學生返校事宜，如台東高中讓新生分流報到，了解高中生活。台東縣教育處長林政宏表示，目前朝如期開學規畫指引，已召開全縣校長視訊會議，為開學防疫做準備，但開學前還會針對疫情狀況再修正調整。

即將開學，家長對是否該讓孩子返校上課陷入掙扎，既擔心孩子沒打疫苗，到校群聚會有極大風險，又煩惱持續視訊教學學習成果不理想，有家長說，「再待在家裡，人都要宅到廢了」。

以台東高中新生為例，每天規畫上下午2個時段分流，讓學生分2天到校上3小時的校園熟悉課程，開學前再分2天讓學生到校報到，開學前，每個時間僅有1個班級、近40人在校。

教育處在8月12召開全縣校長視訊會議，討論開學前後防疫準備，宣達防疫措施，會中發布初步開學防疫指引如加強清消、群聚人數管制和校園實名制開放等，但仍禁止縣外教學、游泳課程，校內也不提供飲水。學校則應監測師生情況，一旦發現疑似感染者，須於24小時內通報，並聯繫衛生局或1922轉茐醫院治療。

林政宏說，教師疫苗施打率已達9成，開學仍有2周左右時間，會配合中央疾病管制署，每2周檢討修正，也請環保局排定時程，開學前協助各校全面清消。

疫苗 台東 返校

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