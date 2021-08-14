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外師沒良民證打不到疫苗？ 教部說「這類人」恐涉違法

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
9月1日開學在即，教育部已陸續讓全國教職員工、補教教職員造冊施打疫苗。教師施打疫苗示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台北市教育局提供
9月1日開學在即，教育部已陸續讓全國教職員工、補教教職員造冊施打疫苗。教師施打疫苗示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台北市教育局提供

9月1日開學在即，教育部已陸續讓全國教職員工、補教教職員造冊施打疫苗，卻有不少有外籍教師的補習班，未幫外師保勞健保，也沒將名單登錄於「短期補習班資訊管理系統」，身份不符列冊資格，恐成社區防疫破口。

對此，教育部表示，今年7月19日及7月30日已完成補教兩梯次疫苗施打造冊工作，所轄短期補習班相關人員，如為外籍人員，應具有居留證及健保卡，均得列入本次疫苗施打對象。

部分補習班未幫教師保勞健保，也沒有將名單登記在需載明身分證明文件、警察刑事紀錄證明書（良民證）等基本資料的「短期補習班資訊管理系統」，由於補教造冊是教育部直接將該系統上的名冊匯入造冊表單，再由補習班確認身分、施打意願後，進行線上填報。換句話說，若教師名單沒在系統內，或是補教業者沒即時更新，就沒疫苗可打。

除此之外，若外師沒被登錄於該系統內，補習班恐涉及違法。教育部說，為嚴防學生安全，依法須加強防範不適任人員進入短期補習班工作，因此對於外國人與本國人進入短期補習班之條件採一致性立場。

教育部說，依「補習及進修教育法」規定，地方主管教育行政機關應處其負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；必要時並令其停止招生或廢止短期補習班立案。

教育部也說，依「短期補習班設立及管理準則」規定，各直轄市、縣（市）主管教育行政機關為管理補習班業務，應於網站揭露補習班名稱、班舍地址、核定辦理之類科、教職員工姓名及教學人員學經歷等，前項各款資訊，補習班有配合提供的義務。若違反規定，可處糾正、限期整頓改善或停招處分等。

補習 教育部 疫苗

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