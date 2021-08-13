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台南限定版教材 學前巡迴教師社群出版「繪本九宮格」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市11名學前巡迴輔導教師、語言治療師研發出好玩又有趣的「繪本九宮格」遊戲活動，老師進行分享。圖／台南市教育局提供
台南市11名學前巡迴輔導教師、語言治療師研發出好玩又有趣的「繪本九宮格」遊戲活動，老師進行分享。圖／台南市教育局提供

台南市11名學前巡迴輔導教師、語言治療師組成專業社群，以最吸引孩子的繪本故事發想，研發出好玩又有趣的「繪本九宮格」遊戲，首刷300本分送國立圖書館及全市各公立幼兒園。市長黃偉哲表示，學前特殊幼兒需要新奇又趣味的教材來觸發學習動機，這是專屬「台南限定」的個別化教材，感謝教師群的無私分享。

教育局長鄭新輝表示，特教幼童所需的繪本除應貼近孩子的生活外，更須融入家長、教師與孩子的親子互動體驗。學前巡迴教師社群彼此專業成長，促進課程設計與教材編製能力，加上能「跨域思考」，整合醫療專業人員協助，藉由討論與實作，集思廣益開創教材，更難能可貴，期待未來能有更多驚豔的教材問世。

參與研發設計的社群成員包括黃怡華、何思璇、陳巧玲、陳修敏、鄭立文、吳聆綾、郭西蓉、陳李閩萱、陳思宇及蔡慈娥等10名教師及語言治療師廖婉霖，設計出「繪本九宮格」，希望從社會互動、生活體驗等面向解析繪本，讓老師及家長，以繪本為起點，設計出更多活動，讓繪本不只是文本閱讀，更讓孩子提升學習動機。

陳修敏及廖婉霖表示，此次因應防疫推動「停課不停學」，剛好可以透過「繪本九宮格」協助學前巡迴輔導教師思考，並引導家長陪伴孩子度過這段居家時光。

許多家長對於「繪本九宮格」的活動感到有趣，主動和巡輔教師分享孩子在家互動照片、或影片，透過家長提供回饋建議，停課雖拉開師生間的距離，卻以此模式拉近「心」的距離。

台南市11名學前巡迴輔導教師、語言治療師研發出好玩又有趣的「繪本九宮格」遊戲活動，老師進行研討。圖／台南市教育局提供
台南市11名學前巡迴輔導教師、語言治療師研發出好玩又有趣的「繪本九宮格」遊戲活動，老師進行研討。圖／台南市教育局提供

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