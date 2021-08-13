國中小將開學 南投擬採購隔板確保學生用餐安全

9月1日即將開學，學生重回校園，除了量體溫、消毒外，營養午餐如何符合安全規範成新問題，南投縣教育處已研擬採購個人隔板，讓3萬2千多名國中小學生用餐更安全。

南投縣教育處副處長王淑玲說，學校從5月19日停課至今，隨著防疫警戒降到2級，學生終於可在新學期重回校園。為了強化校園安全，南投縣已經在8月初完成兩波教職員工疫苗接種，國中小學教師接種率達8成、幼兒園更達9成。

今年南投縣教師甄選因為疫情暫停，國中小教師仍有56個缺額，將由各校甄選代理教師，因為專案疫苗已經接種結束，將請未施打疫苗教師到疫苗預約平台登記接種，開始上課後，未接種疫苗教師則需有快篩證明。

開學後營養午餐用餐也需符合疫情指揮中心安全指引，南投縣6成國小學生人數在100人以下，教室空間要維持社交距離和梅花座較無問題，中大型學校教室空間可能不足，教育處已研擬採購個人隔板讓學生使用，用餐時阻擋飛沫，營養午餐也要求專人打餐，確保學生用餐安全。

有教師反映，國內疫苗不足是政府問題，部分教師至今沒有疫苗可打，政府應該安排接種疫苗，而非要求教師自費快篩，將責任推給無疫苗可打的老師。

教育處表示，疫情指揮中心正在對開學後校園防疫制訂指引，教育處也反映隔板採購費用和教師快篩費用，要求中央補助經費。縣府也會在開學前完成校園清潔消毒，並盤點各校防疫物資是否充足，讓家長學生安心，也請家長配合做好學生自主健康管理及體溫量測，一起維護校園安全。 南投縣教育處研擬採購學生營養午餐隔板，確保學生用餐安全。圖／南投縣政府提供

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