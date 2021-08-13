竹市關埔國小中年級校舍完工 110學年度啟用

新竹市關埔重劃區人口成長，關埔國小成為全台少子化浪潮下，少見的「新建學校」，市府採校舍逐步完工、開放入學，中年級校舍近期完工，市長林智堅今天說，中年級24間全新教室，將於新的110學年度正式啟用、迎接350名中年級生。

竹市教育處指出，中年級設有22間一般教室，2間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一。整體校舍則延續一期工程理念，採低密度、開放的群落式建築，黃、綠、黑色為主體設計，屋簷設計成綿延不絕的山丘，搭配圍籬，鼓勵孩子向外奔跑與探索。

林智堅視察完工的關埔國小中年級校舍，肯定是「一處能隨處奔跑的校園」，他說，關埔國小戶外、室內空間一比一，中年級校舍設計仿丘陵地形，透過高低起伏的「山谷走廊」連結流線型教室，師生走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從一樓奔跑至三樓的「山稜屋簷」，以及「滑板陽台」，讓孩子與社區居民共享戶外空間。

新竹市政府指出，關埔國小校舍由知名田中央建築師事務所設計，3年來5度獲國內外大獎肯定，更拿下國內建築最高榮譽2020台灣建築獎首獎，該校舍突破校園框架，捨棄圍牆、以小樹林包圍校園。因設計獨特，關埔國小一期工程擁有「最美五景」，包括天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、跳舞草坪，處處都是亮點。 新竹市關埔重劃區人口成長，關埔國小成為全台少子化浪潮下，少見的「新建學校」，中年級校舍近期完工。圖／新竹市政府提供 新竹市關埔重劃區人口成長，關埔國小成為全台少子化浪潮下，少見的「新建學校」，中年級校舍近期完工。圖／新竹市政府提供

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