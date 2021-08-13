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博物館數位化不高？ 新北：陶博館、淡古已達100%

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
十三行博物館藏品數位化比例約77.2%。圖／新北文化局提供
十三行博物館藏品數位化比例約77.2%。圖／新北文化局提供

博物館藏品數位化作業，不僅能在疫情期間線上觀看，也能保障民眾的文化資源近用權。不過新北審計處發現，去年9月底前十三行、淡水古蹟博物館藏品數位化比例約6成，需再提升。新北文化局表示，鶯歌陶博館、淡水古蹟博物館目前已達100%，其餘博物館逐年完成。

新北鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、及淡水古蹟博物館等4間博物館，皆有藏品數位化作業，並提供部分典藏品360度影像展示與高畫質照片閱覽等服務，增加文化資源近用性。

新北審計處統計，截至去年9月底，十三行博物館數位化比62.33%、淡水古蹟博物館61.73%；而授權數位藏品的加值運用，黃金博物館無民眾申請，鶯歌陶博館30件、0.88%，十三行博物館9件、0.28%，淡古博物館1件、0.45%。

文化局指出，鶯歌、淡古博物館目前數位化已達100%，黃金博物館也有99.6%，十三行博物館則為77.2%，尚未完成數位化部分，將持續努力爭取中央補助，逐年完成典藏數位化，促進典藏資源近用性。

文化局也說，黃金博物館並非沒有加值運用件數，且目前也有17件。新北數位化加值運用，分別提估給研究生撰寫論文、與其他博物館合作展行銷宣傳、提供學校AR展覽，也授權給地政事務所展覽，讓民眾了解古地契模樣。

文化局表示，也透過博物館數位化舉辦展覽，像陶博館線上台灣國際陶藝雙年展、淡古博物館將老照片與文物3D建模影像典藏、十三行博物館線上八里聲音漫遊劇場語音導、黃金博物館360度文物典藏導覽與3D典藏品展示。

黃金博物館 古蹟博物館 十三行

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