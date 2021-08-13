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全國師鐸獎邱士芬用初衷教學 把教室主權交給孩子

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國小老師邱士芬榮（右）獲今年全國師鐸獎，她為孩子構築舞台，讓學生被看見。圖／台南市東區復興國小提供
台南市東區復興國小老師邱士芬榮（右）獲今年全國師鐸獎，她為孩子構築舞台，讓學生被看見。圖／台南市東區復興國小提供

台南市東區復興國小老師邱士芬榮獲今年全國師鐸獎，任教18年，秉持初衷，幫孩子找到天賦，也為孩子構築舞台，讓他們被看見；她表示，課堂充滿對話與思考聲，才是真正的把教室主權交給孩子。

邱士芬說，2003年初任老師，前兩年帶畢業班，但腦裡記住的是「我很嚴格很會管控，孩子很乖，其他沒有了！」接下來7年但任行政工作，辦了好多活動，寫了一大堆計畫，但有一天驚覺自己當老師當了9年，卻不知道什麼是老師？」

第10年因緣際會來到台南任教，邱士芬說，此刻決定重新塑造老師的形象，要回到在台北教育大學的初衷，開始做了教學翻轉。包含在班級實踐學習共同體並推廣；不管是工會、基地班、校內社群、外校、外縣市、偏鄉學校、機關、入校陪伴都在跟老師做專業對話和經驗的交流研究課程設計；在性平輔導團研發性平教育課程製作出課程地圖；承接教育局課程博覽會講師、停課不停學直播課程等任務。

邱士芬表示，獲得師鐸獎，鼓舞了從小自卑、沒信心的自己，讓她有機會獲得被看見的舞台；但此榮譽也提醒了自己，老師的角色不只是幫助孩子找到自己的天賦，更要為他們構築舞台，「讓孩子被看見，也能回頭看見自己。」

「我的教室永遠充滿學生的對話聲和思考聲，課堂上我負責拋出精準的問題像火種一樣燃起學生的熱情與渴望，孩子去對話和學習，一起把不懂的地方搞懂學會，這樣的課堂風景才是真正的把教室主權交給孩子。」希望未來看到的教育風景，是孩子知道他要做什麼、要成為什麼樣的人，更要知道用什麼方法去達成。

台南市東區復興國小老師邱士芬榮獲今年全國師鐸獎，她為孩子構築舞台，讓學生被看見。圖／台南市東區復興國小提供
台南市東區復興國小老師邱士芬榮獲今年全國師鐸獎，她為孩子構築舞台，讓學生被看見。圖／台南市東區復興國小提供

師鐸獎 偏鄉學校 直播

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