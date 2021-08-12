聽新聞
test
0:00 / 0:00
分科測驗計分方式生變 招聯會8月底前開會討論
111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同分者眾，不利選才。教育部本周表示，已請大學招聯會評估一科改採60或75級分的可行性，並在考試分發入學增加同分參酌比序項目，避免超額錄取。大學招聯會預計本月底前開會討論。
教育部表示，呼應108課綱精神，招聯會2017年公布「大學多元入學方案」，其中分科測驗成績從百分制調整為45級分制。考量部分教師、家長及考生對即將實行的新制尚有疑慮，招聯會及教育部今年6月29日及7月12日邀請教師團體、家長團體、高中端、大學端等代表參與兩場座談會，藉以蒐集各界意見。
招聯會在座談會中重申，「級分制」是基於跨科標準化理念。但教育部指出，考量分發入學只依採計科目成績分數為單一分發基準，不像申請入學管道還有第二階段甄試，為避免分科測驗採45級分制造成校系同分增額風險，已請招聯會針對多數團體代表所提超額問題，研議改採60級分或75級分。
教育部表示，也請招聯會在分發入學的同分參酌方式，增加「採計科目原始分數加權後總分和」並列為最後一個比序項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言