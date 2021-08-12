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分科測驗計分方式生變 招聯會8月底前開會討論

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同分者眾，不利選才。教育部本周表示，已請大學招聯會評估一科改採60或75級分的可行性，並在考試分發入學增加同分參酌比序項目，避免超額錄取。大學招聯會預計本月底前開會討論。

教育部表示，呼應108課綱精神，招聯會2017年公布「大學多元入學方案」，其中分科測驗成績從百分制調整為45級分制。考量部分教師、家長及考生對即將實行的新制尚有疑慮，招聯會及教育部今年6月29日及7月12日邀請教師團體、家長團體、高中端、大學端等代表參與兩場座談會，藉以蒐集各界意見。

招聯會在座談會中重申，「級分制」是基於跨科標準化理念。但教育部指出，考量分發入學只依採計科目成績分數為單一分發基準，不像申請入學管道還有第二階段甄試，為避免分科測驗採45級分制造成校系同分增額風險，已請招聯會針對多數團體代表所提超額問題，研議改採60級分或75級分。

教育部表示，也請招聯會在分發入學的同分參酌方式，增加「採計科目原始分數加權後總分和」並列為最後一個比序項目。

教育部 108課綱 指考

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