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明星高中老師今開缺明日考試？王鴻薇質疑「內定」

聯合報 / 記者楊正海潘才鉉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

北市議員王鴻薇昨天接獲民眾陳情，指西松高中校內國中部教師轉任高中部甄選考試，昨天11日下午開會決議開缺，卻將報名日期訂在隔日12日的上午9點到12點，根本來不及公告，恐有內定之嫌，教育局須調查。教育局表示，該校已調整報名日期，自8月12日至16日止受理報名。

王鴻薇說，一般教師甄選，照規定至少都要公告5日，且還不含假日，而這次民眾陳情西松高中的狀況，從決定甄選到報名的時間，連1天都不到，甚至到現在也沒有在校方網站上看到公告，不免令人懷疑這次甄選是為某些人量身訂作。

王鴻薇也要求教育局應該立即介入瞭解，暫時停止這次的甄選，就算是校內甄選也應該要有公開透明的甄選過程。未來教育局針對此類校內甄選要嚴加監督，以免每間學校各玩各的，完全沒有公平可言。

北市教育局指出，依教育部規定，同校教師轉任不同教育階段或類科別的教師，以缺額為前提，如果教師職務出缺，而有依規定分發，例如公費生，或介聘有保留名額情形，缺額就無法再由同校教師轉任，若除了這些情形外，學校仍有教師缺額時，學校可自行審酌，是否同意由同校教師經教師評審委員會審查後轉任。

教育局指出，西松國中經整體考量後，雖然可自行審酌是否同意由同校教師經教師評審委員會審查後轉任，無須通過甄選方式，但該校考量前例均有透過甄選方式辦理，所以這次轉任會依循前例辦理，已調整報名日期。

教育局 王鴻薇 北市

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