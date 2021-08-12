開學在即!近萬名老師還沒打疫苗 第二類卻增胖為27萬

下個月將開學，台北市議員徐巧芯在臉書指出，有老師們還打不到疫苗，學生會安全嗎？家長能放心嗎？她說，最近接到台北市的老師們陳情，談到先前已造冊，但原訂8月份的施打卻沒有下文，很擔心開學時還沒辦法打到，影響開學。

徐巧芯指出，她向台北市衛生局了解情況，發現國小、國中、高中老師的施打率還在60至70%，大約仍有9000多位正職老師還沒打到疫苗。即便先前已造冊，衛生局也說，中央沒有發疫苗下來也沒辦法給老師打，只能自己上網登記。

問題是接下來要開學了，尤其是小學老師，因12歲以下的孩子無法打疫苗，即使是BNT，更需要疫苗保障師生的安全。甚至代理、實習、新任老師都沒被列入造冊，未來可能還要自費快篩，簡直強人所難。

徐巧芯說，她上次揭露的「第二類變胖」事件，到目前已經從最初的預估9萬人暴增為27萬人。如果能夠好好把關，控制必要的人數而非浮濫讓高官造冊，是否能夠多出一萬劑保障老師和學生？

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