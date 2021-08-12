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延後上課時間有何解？青民協：可從早自習下手

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
近來中小學生延後上課時間的話題，再度掀起網友熱議。本報資料照片
近來中小學生延後上課時間的話題，再度掀起網友熱議。本報資料照片

近來中小學生延後上課時間的話題再度掀起網友熱議，「公共政策網路參與平台」也多次有民眾提出類似論點，最近一次是討論國高中的上課時間，該連署破萬，教育部將於8月下旬舉辦兩場線上公聽會。有民間團體認為，在課綱、考招制度未調整的前提下，讓學生自主決定是否參與早自習將是現行制度下的最佳解方。

台灣青年民主協會（青民協）表示，因課業壓力繁重，台灣上課時間長、學生睡眠時間短的情形普遍，在許多學術研究、國外經驗中，認為睡眠不足將致學生情緒較容易波動，上課精神也較無法集中，適度延後上學時間是有必要也有助學生學習。

而在本次公共政策網路平台提案中，連署人希望將上學時間延後至9時30分。青民協說，以目前課綱的設計，以及教學現場的情形，老師要在正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，甚至必須透過借課、第八節等違法的方式來趕進度，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到9時半，對於教學現場而言相對困難。

青民協建議教育部，要延後上課時間的第一步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發。根據現行「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，已經規定兩天不用早自習，且早自習的出缺席，也不能列入獎懲。整體運行四年多下來，並未造成教學現場太大的影響，顯見早自習對教學現場而言，並沒有那麼必要。

青民協表示，讓學生自主決定是否參與早自習，對想要早起的同學，依然可以選擇到校自習；對於需要更長時間睡眠的學生，可以從過去被規定7時20分左右到校，延後到8時10分第一節上課開始時再到校，學生將可獲得多一小時的睡眠時間，這將是較為具體、可行的做法。

睡眠 課綱 教育部

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