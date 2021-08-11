中學延後上課時間再掀論戰 教師、家長仍「放不下心」

近來台中市討論國中小延後上課時間的可行性，再度掀起網友熱議。「公共政策網路參與平台」也多次有民眾提出類似論點，最近一次是討論國高中的上課時間，該連署破萬，教育部將於八月下旬舉辦兩場線上公聽會，聽取各界意見。有教師團體表示確實有討論空間，但仍憂心有學生太早到校無人管理；家長團體則憂心若延後上學時間，可能會影響到放學時間。

去年底有網友上平台提案，認為普遍學生睡眠不足，上課時常會打瞌睡，影響學習成效，希望將國中、高中學生上課時間改為9時30分到下午5時，讓學生讀書效率加倍，目前已有超過萬人連署。

教育部原訂於五月下旬召開公聽會，受疫情影響只好延期。近來疫情趨緩，教育部日前再上平台回應，將於8月19日、24日舉辦線上公聽會，彙集群眾智慧。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，時代在改變，若學生晚到校，家長作息也能配合，確實可以討論，多數老師應不會反對。

不過，延後上學議題並非新話題。五年前就曾民眾提案，認為台灣的高中生普遍睡眠不足，上學時間應延遲。教育部事後也召開公聽會，最後雖然沒有延後上課時間，但也參採部分民眾意見，訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，讓每周的兩節早自習時間，由學生自由選擇參與，學生於非學習節數活動的參與狀況，也不得列入出缺席紀錄。﻿

目前國高中上課時間在7時30分到8時之間，台北市也在五年前試辦「學生延後到校方案」，將學生部分天數的到校時間調整為8時至8時20分，頗獲家長好評，全市已有近一成五學校加入。但也有教師表示，就算延後上學時間，仍有學生會「超早」到校，即便有教師巡邏，仍發生了性平事件，最後家長反怪學校沒把關好。

2017年也有民眾提案，希望中小學上課時間改為9時至下午3時，每天上課時間縮短為6小時。但教育部說，若大幅度縮短上課時數，將無法完成課綱時數，影響學生基本學力，導致高中銜接大學出現落差，最終未做任何調整。

受限於課綱規畫，全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也表示，若延後上學，可能也得延後放學，改不了孩子的作息。他認為，不少孩子反映早自習都在睡覺，若能讓學校早自習變得更彈性，才比較有幫助。

王瀚陽也提到，新課綱上路前，不少高中生會跨區就讀，若孩子住得遠，必須天天早起趕校車，新課綱上路後，雖更鼓勵就近入學，成效如何不得而知，否則通勤時間長，仍是孩子睡不飽的關鍵。

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