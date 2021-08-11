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境外生入境有譜？ 潘文忠點名這兩類學生優先來

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今下午舉行部務會報，教育部長潘文忠回應媒體提問。圖／教育部提供
教育部今下午舉行部務會報，教育部長潘文忠回應媒體提問。圖／教育部提供

受限疫情邊境管制，近來有不少境外生四處疾呼希望能入境台灣唸書，教育部潘文忠今天表示，「境外學位生」和「華語獎學金受獎生」，合計約有1萬3千名學生，將列為優先開放對象，之後才會考量短期華語生及交換生等，目前計畫已研擬完成，將報指揮中心核定，也請各大學先連絡境外生進行相關準備。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠表示，為了能維護境外同學的就學權益，也要維護國人健康，教育部上周邀集衛福部、外交部、內政部移民署、陸委會，就國際疫情國內防疫量能召開「境外生入境措施協調會議」，依照最新邊境管制措施，調整境外生入境的專案計畫，希望有更周延的防疫規範。

潘文忠表示，初步會以「境外學位生」、「華語獎學金受獎生」為優先對象，這部分估有1.3萬人，需要逐步分批規畫，之後才會考量境外生以外的短期華語生，以及外界關注的交換生。

潘文忠表示，目前專案計畫已經研擬完成，教育部將提報指揮中心進行專案核定。

潘文中也提到，教育部將先請各大專校院聯繫境外生，提前做準備。另外，國內、外疫情嚴峻，若有境外生無法在開學前抵台入學，教育部也會啟動安心就學方案，比如學校端啟動線上教學，用去年的經驗，充分維護境外生的就學權益。

教育部 潘文忠 華語

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