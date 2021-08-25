首次參賽就獲全明星獎！ 中正高中邱筠婷：時間分配、善用數位工具是關鍵

首次參賽全球FRC機器人大賽就獲全明星獎，比賽之餘，邱筠婷也透過Snapask時課問輕鬆維持學校進度。 圖／Snapask 提供

針對全球高中生所舉辦的 FRC 機器人大賽，是國際最知名且難度最高的機器人競賽活動之一，台北市中正高中機器人校隊卻憑著初生之犢不畏虎的精神，首次參賽就在美國區域賽中榮獲「新秀全明星獎」，更拿下世界賽的門票。你可能不知道的是，這支「中正代表隊」黑馬的誕生，竟與 108 課綱的「多元選修課」息息相關，而這，也讓不少家長和學生逐漸對新課綱產生信心。

108 課綱以「適性揚才、終身學習」為核心，希望透過適性教育，激發學生的學習動機與終身的學習能力。同樣關注自主學習議題的科技領導品牌 Snapask 時課問，致力於提供全方位的學習資源，藉由讓學生掌握自己的學習步調並取得所需資源，致力協助每位學生成為 108 課綱下的自主能力學習者。

善用數位工具，提升賽事選手的自主學習效率「國中參加機器人營隊後，我開始對機器人產生興趣。高中接觸到『多元選修課』中的 FRC 機器人基礎，同時也加入機器人校隊，後來在『加深加廣選修課』中繼續鑽研程式」中正高中機器人校隊隊長邱筠婷說道，這些學習與經驗累積都讓她更加清楚未來志願與方向。

追溯邱筠婷與機器人的不解之緣， 108 課綱可說是最大推手，「自主學習時間」讓她能有更多探索機器人領域的機會，更促使她在去年 FRC 大賽後，開始轉攻機器人硬體，學習繪製設計圖，還擔負起隊長的重責大任，如今更以國立成功大學電機系為申請大學的目標。

至於許多學子苦惱的「學習歷程檔案」，邱筠婷則是信手拈來。比方說，校隊曾因設計底盤花了太多時間，壓縮到上層機器人的結構製作，除了盡力趕工，他們還必須想辦法把機器人結構以更有效率的方式完成。於是，邱筠婷把這段經歷寫進學習歷程檔案，她說：「我希望教授可以在檔案中看見，我們如何從成功或失敗的過程中學習與反思。」

對邱筠婷而言，加入校隊後收穫最大的就是學會「時間分配」，「現在擔任隊長後，在學校上課之餘，我還需要處理校隊事務，包括與學校溝通、督促、掌控隊友的進度和訓練程式組的新人，如何更有效率地規劃及分配時間，就變得十分重要。」

她以學業問題為例，以前傳訊息問同學總是要很久才會得到不確定正確性的答案，現在則可利用數位工具的輔助，例如，她會將問題拍照上傳 Snapask App，透過線上老師講解、釐清盲點。「尤其像英文文法，其他的線上軟體只能糾錯，但 Snapask 的老師則會解釋文法，並告訴我怎麼調整才是對的，有效提升學習效率。」

在高二下因疫情停課的期間，邱筠婷則透過觀看 Snapask 時課問「進度攻略班」維持學科學習進度，「數學老師每次上課前都會先複習之前的內容，省下翻找影片的時間。英文課中則可以觀察到老師講英文的發音嘴型，有助於加強英文口說，所以我十分推薦隊友透過課程，加強自己到國外參賽時的英文溝通能力。」

提高師生「互動率」、生活化的學習內容，翻轉學生依賴的學習態度根據 Snapask 時課問的自主學習調查，因台灣教育環境多以老師為主，學生習慣依循學校的學習安排，因此養成較為被動和依賴的學習態度，以考試為導向來完成學習的任務。

為此，橫跨亞太地區九個市場的 Snapask 時課問參考海內外市場經驗，設計出「進度攻略班」課程，一方面讓學生在專業老師的教學下，釐清與推進學科進度；另一方面，為了避免單向教學，Snapask 鼓勵學生搭配一對一線上家教即時解題，了解學生學習情況，並讓授課老師藉此滾動式調整課程內容。此外，老師教法多以生活中實例、遊戲化方式設計課程，讓學生更容易吸收理解，輕鬆面對 108 課綱下常見的素養、情境式考題。

Snapask 時課問透過強化與學生之間的「互動性」、採循序漸進的引導且不斷地推出多元化的數位學習資源，進而建立起學生自主學習的態度，一步步讓孩子愛上主動學習。 圖／Snapask 提供

從培育自主學習的態度，讓孩子愛上學習「我喜歡主動學習有興趣的事物。在 108 課綱和校隊的自主學習氛圍下，讓我擁有充份的資源及時間，找到自己未來的目標。」邱筠婷分享，自主學習的快樂和裨益，如同 Snapask 時課問透過強化與學生之間的「互動性」、採循序漸進的引導且不斷地推出多元化的數位學習資源，進而建立起學生自主學習的態度，一步步讓孩子愛上主動學習。

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