新課綱首屆學測倒數中 從清大 3D 選才標準，掌握「學習歷程檔案」撰寫訣竅

國立清華大學招生策略中心主任王潔時常擔任講師，分享「學習歷程檔案」撰寫技巧。 圖／Snapask 提供

明年將迎來 108 課綱上路後的首屆學測，學生不僅面臨到考試天數延長、卷卡合一、「混合題型」等改變，也是第一次將「學習歷程檔案」作為個人申請的依據。但「學習歷程檔案」與過往的「備審資料」有何不同，至今仍讓許多學生及家長摸不著頭緒。國立清華大學招生策略中心主任王潔點出撰寫的訣竅：「大學端重質不重量，我們在意的不是檔案的件數，而是能不能反映出學生具備成長型特質和自主學習力。而培養自主學習力的關鍵之一，即為能否善用網路資源學習。」

全台停課已超過一個月， Snapask 新註冊用戶累計成長 62 %，顯見學生確實有使用數位工具解決學科問題的需求。 圖／Snapask 提供

五月本土疫情爆發後的停課階段，正是學生培養出自主學習能力的重要時刻，根據亞洲自學科技品牌 Snapask 時課問的統計，停課一個月以來新用戶月成長超過六成，參與線上進度攻略班課程的人數與出席率也穩定增加中，顯見全台學生沒有因為學校停課就荒廢課業，而是逐漸養成自己安排學習進度的習慣，並主動搜尋相關的數位工具，解決在遠距學習的疑問。Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵也預期，在這波停課過後，台灣學生將更具備自主學習的能力。

將招生業務專業化，清大用 3D 選才標準找出成長型人才作為全台首間將招生業務轉為「人資專業化」的大專院校，國立清華大學在針對新課綱的首屆多元入學方案上，可說是費盡苦心。除了將以往「備審資料」的評估依據轉換為「學習歷程檔案」的審核方針，更特別規劃出包含高中學習表現、多元表現和學習能力特質的獨特「 3D 選才標準」。

國立清華大學獨創「 3D 選才標準」，找出具有成長型思維的人才。 圖／Snapask 提供

王潔指出，高中學習表現指的是修課紀錄和課程學習成果，冀望從中看見學生的學習脈絡，了解其興趣與申請學系的動機。多元表現則是學生社團、競賽、幹部等服務，考量表現與家庭經濟能力有關，因此以校內表現優先。學習能力特質則對應到學生的自傳和讀書計畫，如今在學習歷程自述中，教授們更期待看見學生闡述自己的學習歷程及反思，從中展現成長型特質。

「對於『學習歷程檔案』，大學端在乎的是歷程，而非檔案；好比解數學題，我們不是要看答案，而是解題過程。比起天賦，我們更在意學生是否具備成長型特質，希望能在歷程檔案中，看見學生具備自主學習力及對申請學系的熱忱。」王潔再次重申學生掌握歷程檔案重質不重量的關鍵。

如何培養自主學習力？學會運用網路資源、數位工具成關鍵但自主學習力該如何培養呢？王潔建議先從心態著手，例如擁抱挑戰、面對挫折、持續建立新目標。尤其疫情期間，學生只能居家線上上課，當課業問題無法獲得即時解答時，能否善用網路資源尋找答案？又或者，在無法前去補習班和才藝班之際，能否透過數位工具自主學習？這些都是培養自主學習力的方式，更是培養成長型特質的途徑之一。

為了協助首屆新課綱考生熟悉「學習歷程檔案」的製作方式，Snapask 時課問舉辦多場講座，邀請到北一女中徐秋玲老師、台大外文系黃山耘副教授等人，分享歷程檔案的撰寫技巧以及大學端的審核標準，後續也將精華內容製作成線上影片、精華筆記，讓全台學生皆能透過網路更了解撰寫申請入學的訣竅。與此同時，Snapask 時課問也將推出「新學測黑馬計畫」，透過大數據分析歷屆考題、錄製重點概念影片，協助考生掌握新課綱的大考方向，也提供素養題庫協助考生練習新題型，積極應戰新課綱的首屆大考。

Snapask 時課問利用科技與數據分析，讓學生只要將問題拍照上傳 Snapask App 便能在 30 秒內找到老師解惑。 圖／Snapask 提供

除了應對大考， 108 課綱提倡的自主學習能力也應落實在日常的學習中。 Snapask 時課問利用科技與數據分析，不斷優化服務，透過全方位學習資源，滿足不同學習需求的學生。針對學科解題需求，學生只要將問題拍照上傳 App 便能在 30 秒內找到老師解惑，若是想再次複習某一個學科概念，也能即時找到相對應的短影片快速溫習。同時，學生還可以透過題庫練習，檢視自己是否真的吸收與理解。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，「本屆高三生是備受關注的一屆學生，不僅是首批 108 課綱學生，也是首次實施遠距學習的學子。但第一屆也有『不受限』的優勢，學生更能夠專注準備新課綱的學科概念，在學習歷程檔案中，也能更展現自身特質與學習過程。考生應積極把握暑假的黃金準備期，並善用數位學習工具提升學習的效率，在第一屆的大考上大放異彩。」

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