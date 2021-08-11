退休18年不中斷關懷學生 漳和國中羅妙琴獲教育奉獻獎

教育部日前公布110年教育奉獻獎獲獎名單，其中包含新北市中和區漳和國中老師羅妙琴已退休18年，但仍持續幫助需要被關懷的學生，新北市教育局表示，另瑞芳國中老師李錦山、安坑國小老師林大陳，以及吉慶國小老師連德民也是退而不休，繼續在校園擔任志工，用愛與耐心幫助孩子。

羅妙琴已退休18年，保持回饋社會的初心，幫助需要被關懷的孩子。羅妙琴表示，這初心追溯到1997年陳進興犯下轟動重大刑案，有一篇報紙評論寫到「如果他在學時有老師給予關懷輔導，長大後價值觀就不會這麼偏差，其所為也不會付出這麼大的社會成本。」

羅妙琴從此在心中發願，「這就是未來要做的事！只要學生還需要，就要堅持做下去。」因此退休仍持續輔導學生，幫助改善親子、師生或同儕問題，對社會給予更多關懷與參與，讓生命更有意義。

瑞芳國中老師李錦山退休後持續出錢出力，協助學校辦理國際教育服務以及公益展演活動，常帶著來自世界各地學生及海外志工，介紹瑞芳在地觀光景點，導覽黃金山城美景。也成立退休教師聯誼會並推動薪傳教育，更因認同慈懷基金會關心弱勢兒童理念，每年暑假招待孩子九份一日遊，在春節也會給孩子紅包，撫平曾受傷的心靈。李錦山堅信，教育是讓人生充滿希望和快樂的泉源，期許下一代可以健康成長，立足台灣、放眼世界。

安坑國小老師林大陳退休後，持續在充滿童言童語的歡樂園地輔助老師並陪伴學生。林大陳表示，教育是自己一生志業，年紀大並不代表人生走到終點站，而歲數多只是提醒自己更要更認真過日子。林大陳分享，每天一睜開眼就趕著到學校或社區回收站工作，用自身教學經驗照顧更多弱勢學生，不讓後半生留白。

吉慶國小老師連德民退休後則是加入志工行列，參與學生輔導工作並協助社團活動。連德民表示，父親曾說「將來做個有用的人」，這句話也是自己人生學習的羅盤，更是在教育生涯中對學生的期待。連德民表示，他的心中總想著花一點時間讓學生多學一點點，當看見他們比昨天更進步，心中自覺甘甜無比，也期許自己成為高附加價值的老師。 安坑國小老師林大陳長年在校輔導關懷學生。圖／新北市教育局提供 瑞芳國中老師李錦山服務學生公益展演快閃活動頒贈獎學金勉勵。圖／新北市教育局提供 漳和國中老師羅妙琴協助反毒宣導，學校頒發感謝狀。 圖／新北市教育局提供

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