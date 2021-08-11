中原大學欠薪罰款破全國紀錄 教團指教部不排除解聘校長

高教工會今天發新聞稿表示，他們今年6月起揭露中原大學一名編制內教師遭欠薪一年半，教育部陸續對該校開出10萬、20萬、35萬元罰單，校方仍未改正，以致教育部今年7月19日再開出罰單，罰最高罰鍰50萬元。此案累積裁罰已逾百萬元，創我國教育法制史最高紀錄。教育部不排除依法解聘校長。本報記者向教育部求證，目前尚未回應。

高教工會說，立法院這個月初曾辦協調會，教育部代表向工會及權益受損的教師指出，教育部認定中原大學該案教師為「編制內教師」、應該受到教師法、教師待遇條例保障。

據工會轉述，教育部在會議上不同意中原大學透過聘約條款要求該編制內教師「無異議離職」，或者再事後片面宣稱該師為「編制外教師」。基於該師未曾依法遭「不續聘」，身份上仍是中原大學編制內教師，因此中原大學就有繼續發薪義務，沒發薪資即會構成「欠薪」。

教育部在會議上說，只要中原大學還沒償還薪資及恢復聘任，教育部就會依教師待遇條例規定，「繼續開罰到改善為止」，不因訴願而停止。教育部已扣減該校獎補助款，若仍無法導正此校行為，將會基於校長「嚴重違反教育法令」，依私立學校法第43條啟動「解聘校長」程序。高教工會呼籲教育部盡快行動。

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