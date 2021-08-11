特教老師林和秀獲全國師鐸獎：光有愛心與耐心無法持久

台南市東區勝利國小老師林和秀榮獲今年全國師鐸獎，也是獲選人中少數的特教老師，她表示，生命的課題是嚴肅的，過程必須充滿溫度，但光有愛心與耐心是無法持久的，如何在信念與現實的限制中找到最佳平衡點，是特教最難但也是充滿魅力的地方，而為特教做更多更好，就是自己堅持的信念。

「特殊教育的推動與落實，代表一個環境或是社會進步的指標。」林和秀表示，特殊教育的精神，就是發揮生命的本質，每個人都是特別的，都是獨一無二的「全人」，每個人也都會有需要協助與同理的時刻，「最重要的是『人』，是陪伴這些孩子的我們，都是每個孩子的最佳加油員。」她認為，特教工作者自己要先成為有溫度的人，並能覺察細微之處，願意開放合作的心態，並保持學習的動力。她分享，在不同角色中秉持著初衷，「覺得自己永遠不足，想要為特教做更多更好，就是我堅持的信念。」

林和秀說，在教學現場喜歡嘗試各種可以有效幫助特教孩子的方法，覺得自己更像是園丁；早在15年前帶領全校師生將「資源班」一起改名為「信心加油站」，主動消除負向標記，以「充滿信心、製造機會、發出微笑」的精神，實際做到讓特教孩子們在普通班裡能擔任一般生的小老師，更知道自己不需要同情，而是有機會可幫助別人，也將這理念在200多場演講中分享。

教育局長鄭新輝表示，和秀老師的韌性來自於本身求學階段數學學習上的困難，故能深刻體會身心障礙者的痛苦與無助，但她仍選擇勇敢面對並於教學之餘進修取得特教博士學位，令人欽佩。除了教學，林和秀十幾年來要同時照顧父母親，讓她自知沒有太多時間悲觀，必須一次又一次地重新站起來，而這樣的生命經驗，更讓她體驗「尊重」與「同理」。

林和秀大學畢業後以公費生分發東區勝利國小，任不分類身心障礙資源班教師近21年，曾獲得教育部優良特教人員及實習輔導教師卓越獎肯定，擔任教育部全國特教輔導員及長年擔任臺南市特教諮詢及鑑定專業委員，協助推動全國及全市特教事務；同時兼任東區特教中心學校工作19年，持續開發並推動各項專業教學知能活動，除了學生，更幫助普通班教師與家長。

商品推薦