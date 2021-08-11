中學生上學時間太早？ 教育部2場線上公聽會時間看這

台灣的中小學生上課時間太早被詬病多年，台中市有議員自掏腰包作民調，有高達八成民眾贊成國中小學生延後上課，台中市教育局長楊振昇表示將邀學校、師生及家長代表討論，如有共識可找1國小試辦。事實上，「公共政策網路參與平台」也多次有學生或家長提出相同論點，最近一次是討論「國中、高中」的上課時間，教育部將於8月19日、24日舉辦兩場線上公聽會，聽取各界意見。

台灣的中小學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，有網友提案，希望將國中、高中學生上課時間改為9時30分到下午5時，不到兩周就有超過8000人連署，獲外界廣泛討論。

教育部原訂於5月下旬召開公聽會，未料國內疫情蔓延，只好被迫延期。近來國內疫情趨緩，且線上會議模式已成常態，教育部日前再上平台回應，將於8月19日、24日舉辦線上會議，希望藉由討論獲得更多想法或建議，彙集群眾智慧。

不過，延後上學議題並非新話題。2016年就有網友在「公共政策網路參與平台上」提案，「目前台灣高中生普遍睡眠不足，高中生上學時間應延遲」。教育部事後徵集各界意見，雖然沒有延後上課時間，但仍訂定了「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，讓每周的兩節早自習時間，由學生自由選擇參與。﻿ ﻿

2017年時再有網友提案「高中及國中小上課時間改為9點到15點」，將每天上課時間縮短為6小時。教育部當時回應，因應即將推行的108課綱，若大幅度縮短上課時數將無法完成課綱的時數要求，影響學生的基本學力，導致高中銜接大學出現落差。﻿

●「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項執行現況」線上公聽會2場次資訊如下：

一、第一場：8月19日（周四）下午2時30分至下午5時。

二、第二場：8月24日（周二）下午2時30分至下午5時。

報名連結 : https://reurl.cc/GmRVrZ

錄取條件：

1.請於上述連結報名，為審核是否有參與該案連署，請務必正確填寫登入公共政策網路參與平臺之信箱或是手機號碼。

2.報名完成後，各場次將依登記時間序取最先報名之前100位民眾進行邀請參加，其中保留 10 位附議人名額，報名時間自即日起至 110年8月15日（星期日）中午12時為止。

3.針對報名錄取者，我們將於會議至少2日前寄發郵件或簡訊通知，敬請留意您的信件或訊息。（未錄取者將不另行通知）

4.如有任何問題，請與本案聯絡人田小姐聯繫，電話：(04)3706-1288。

本會議亦進行線上直播，網址： https://www.youtube.com/user/k12ea 。

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