網路世代父母必修課 與孩子一起健康使用3C產品

11歲的小可(化名)患有專注力不足過動症，已在精神科門診規律追蹤兩年，媽媽平常限制小可一天只能使用手機半小時，沒想到小可竟然半夜或清晨偷偷玩遊戲，還要同學清晨5點打電話叫醒他一起玩手遊，媽媽擔心小可沉迷網路耽誤課業、睡眠不足、近視加深等問題，向醫師詢問該如何規範孩子使用3C產品？

東元綜合醫院精神科主任楊錚宜表示，門診經常看到類似狀況，父母與青春期的孩子因為上網各執一詞，在此案例中，小可認為「不玩的話，下課就沒有話題跟同學聊天」，而且爸媽也常常滑手機，媽媽則擔心孩子網路成癮或受到網路霸凌等，不能隨便讓孩子上網；在此情況下，孩子想盡辦法鑽漏洞，家長緊迫盯人，親子關係越發緊張。

曾有家長以為不買手機、筆電給孩子，就能避免他們上網，卻在孩子的床底下，搜刮出從來沒見過的手機、ipad等等，而孩子推說是同學借他的，追查下去沒完沒了。

楊錚宜說，九年級生是「數位原生代」，從小被各種電子產品圍繞，對青春期的孩子來說，手機是生活中不可或缺的工具，上網可以搜尋資料、聽歌、看youtuber抒解壓力，和同學聯絡更是方便；建議父母不妨轉念思考自己使用手機的習慣，若嚴格禁止孩子使用3Ｃ，可能會造成反效果。

研究指出，亞洲兒童青少年族群網路成癮的盛行率是2%到18%；國際疾病分類所描述「遊戲障礙症是指個案出現一種遊戲行為模式，無法控制自己玩遊戲的時間，生活當中以電玩為優先，忽略其他的興趣和日常活動，即使造成負面影響，卻仍持續增加電玩的時間，通常症狀會持續一年而造成生活上重大脫序，如拒學、宅在家中；而門診看到的個案，大多未達網路成癮的程度。

楊錚宜建議「預防勝於治療」，當孩子向父母要求使用3C產品時，就是討論「正確使用網路」的好機會，家裡的電腦最好擺在公共場域，家長可以和孩子一起上網，引導孩子分辨網站、注意網路發言禮儀、辨識網路霸凌、網路世界可能隱藏的風險等，訂定適當的上網模式，家長也要避免權威式批評，並以身作則，留意自己使用3C產品的習慣。 東元綜合醫院精神科主任楊錚宜建議「預防勝於治療」，當孩子向父母要求使用3C產品時，就是討論「正確使用網路」的好機會。圖／東元醫院提供

商品推薦