快訊

台東熱氣球11年來第一起起火事故 縣府：非飛安事件活動持續

火獄的見證：希臘大野火的「極端氣候進行式」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路世代父母必修課 與孩子一起健康使用3C產品

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國家衛生研究院公告短版手機遊戲成癮量表。圖／東元醫院提供
國家衛生研究院公告短版手機遊戲成癮量表。圖／東元醫院提供

11歲的小可(化名)患有專注力不足過動症，已在精神科門診規律追蹤兩年，媽媽平常限制小可一天只能使用手機半小時，沒想到小可竟然半夜或清晨偷偷玩遊戲，還要同學清晨5點打電話叫醒他一起玩手遊，媽媽擔心小可沉迷網路耽誤課業、睡眠不足、近視加深等問題，向醫師詢問該如何規範孩子使用3C產品？

東元綜合醫院精神科主任楊錚宜表示，門診經常看到類似狀況，父母與青春期的孩子因為上網各執一詞，在此案例中，小可認為「不玩的話，下課就沒有話題跟同學聊天」，而且爸媽也常常滑手機，媽媽則擔心孩子網路成癮或受到網路霸凌等，不能隨便讓孩子上網；在此情況下，孩子想盡辦法鑽漏洞，家長緊迫盯人，親子關係越發緊張。

曾有家長以為不買手機、筆電給孩子，就能避免他們上網，卻在孩子的床底下，搜刮出從來沒見過的手機、ipad等等，而孩子推說是同學借他的，追查下去沒完沒了。

楊錚宜說，九年級生是「數位原生代」，從小被各種電子產品圍繞，對青春期的孩子來說，手機是生活中不可或缺的工具，上網可以搜尋資料、聽歌、看youtuber抒解壓力，和同學聯絡更是方便；建議父母不妨轉念思考自己使用手機的習慣，若嚴格禁止孩子使用3Ｃ，可能會造成反效果。

研究指出，亞洲兒童青少年族群網路成癮的盛行率是2%到18%；國際疾病分類所描述「遊戲障礙症是指個案出現一種遊戲行為模式，無法控制自己玩遊戲的時間，生活當中以電玩為優先，忽略其他的興趣和日常活動，即使造成負面影響，卻仍持續增加電玩的時間，通常症狀會持續一年而造成生活上重大脫序，如拒學、宅在家中；而門診看到的個案，大多未達網路成癮的程度。

楊錚宜建議「預防勝於治療」，當孩子向父母要求使用3C產品時，就是討論「正確使用網路」的好機會，家裡的電腦最好擺在公共場域，家長可以和孩子一起上網，引導孩子分辨網站、注意網路發言禮儀、辨識網路霸凌、網路世界可能隱藏的風險等，訂定適當的上網模式，家長也要避免權威式批評，並以身作則，留意自己使用3C產品的習慣。

東元綜合醫院精神科主任楊錚宜建議「預防勝於治療」，當孩子向父母要求使用3C產品時，就是討論「正確使用網路」的好機會。圖／東元醫院提供
東元綜合醫院精神科主任楊錚宜建議「預防勝於治療」，當孩子向父母要求使用3C產品時，就是討論「正確使用網路」的好機會。圖／東元醫院提供

網路霸凌 網路成癮

延伸閱讀

岳母催抱孫「大方送房」網見1要求急勸退：不要收

彰化縣永靖兩位模範父親 同齡又同在慈濟當志工

憂父親節成防疫破口 柯文哲：和父母視訊就很高興

「下次成績一定會更好。繼續加油！」反而降低孩子鬥志？兒少諮商專家教你這樣說

相關新聞

圓夢再等等 交換生出國探低點

全球新冠肺炎疫情多變，今年陸續有歐美國家開放海外生入境，還可落地打疫苗，但大學主管表示，國內生憂變種病毒變數多，今年申請...

中學生上學時間太早？ 教育部2場線上公聽會時間看這

台灣的中小學生上課時間太早被詬病多年，台中市有議員自掏腰包作民調，有高達八成民眾贊成國中小學生延後上課，台中市教育局長楊...

網路世代父母必修課 與孩子一起健康使用3C產品

11歲的小可(化名)患有專注力不足過動症，已在精神科門診規律追蹤兩年，媽媽平常限制小可一天只能使用手機半小時，沒想到小可...

9月1日到底能不能正常開學？ 教育部回應了

9月1日即將開學，行政院長蘇貞昌曾允諾會在開學日前讓所有老師們打疫苗，未料現在卻傳出施打量能不足，第二波的代理代課教師、...

境外生想進來 促研擬疫苗通行證

新冠肺炎疫情大幅降低我大專生出國交換意願，不少國際生則表態想入境。今年七月至今，幾乎每周都有取得台灣交換生、獎學金生資格...

代課、新進教師沒疫苗打 家長憂

行政院長蘇貞昌允諾開學前讓所有中小學教師打疫苗，未料國內鬧疫苗荒，正式教師陸續接種疫苗，第二波代理代課教師、新進教師沒下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。