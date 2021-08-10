第16屆教育奉獻獎名單出爐 20人退而不休獲殊榮

教育部今天公布第16屆教育奉獻獎獲獎人員名單，今年包括林大陳等20名退休校長、教師獲此殊榮。獲獎者樹立教育人員退而不休的典範，使其感人事蹟得以流傳，後續將視國內疫情發展，妥適併案辦理「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」。

來自台北市士東國小校長連寬寬屆退9年多來，從優質學校評鑑、交通安全教育訪視，到擔任師傅校長，處處都可以見到她的身影。她的父親曾告訴她，教育是一份『富貴』志業，『富』是因為教了許多學生，桃李滿天下；『貴』是因為奉獻付出，受人敬重；要『手心向下』、『給人溫暖』。」

連寬寬延續這份信念與叮嚀至今，還號召台北市退休校長、主任及教師擔任台北市「愛的向日葵教育志工團」志工，協助學校教師改善教學與親師溝通，以教育愛服務和陪伴教師成長。

台中市立豐東國中音樂老師張林秀琴退休近22年，至今仍努力將音樂帶進偏鄉，除了指導偏鄉國小合唱團及直笛團，也多次安排音樂家及音樂團體深入偏鄉學校或農場義務演出。她曾說 「哪裡需要我，我就到哪裡！」「愛樂者想要學什麼，我就設法教您什麼！」，也讓她在退休後，從未間斷推廣音樂教育的職志。

張林秀琴也極富愛心，過去曾辦理義賣，並將義賣所得捐贈學校，同時也長期擔任志工，參與輔導弱勢的犯罪被害人及其家庭。

一生熱愛客家文化，肩負傳承客語責任的彭美智老師，退休迄今近21年，退休後她利用晨光時間教學客語，指導學生參加比賽，為了「拯救客語」，她也自發參加初、中、高級客語認證，如今已取得客語薪傳教師證書資格，負責編著與翻譯本土語教材與書籍。

彭美智除了以「終身學習」為生活主軸，勉勵自己「從做中學」，也長期擔任藍染志工，實踐終身學習、終身奉獻的理念。 台中市立豐東國中音樂老師張林秀琴退休近22年，至今仍努力將音樂帶進偏鄉。圖／教育部提供 教育部今天公布第16屆教育奉獻獎獲獎人員名單。圖／取自教育部網站 來自台北市士東國小校長連寬寬（右1）屆退9年多來，從優質學校評鑑、交通安全教育訪視，到擔任師傅校長，處處都可以見到她的身影。圖／教育部提供

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