疫情考驗資訊教學 雲縣採購3千部平板電腦補不足

國內各級學校從5月中疫情升溫開始，實施「停課不停學」，雲林縣政府教育處表示，疫情下顯現資訊教育的重要，縣府盤點國中小學生所需設備，預計在110學年度新學期開學前，完成3千部平板電腦購置；「疫情仍有不確定性」教育處長邱孝文說，資訊教育不能再等，教師、學生及家長都得做好隨時因應疫情變化的準備，9月1日開學後採實體與線上教學並行，增加運用機會。

教育處說，各校平時課堂雖有融入資訊教學，但普及程度並未完全，停課不停學對師生而言宛如一場數位挑戰，縣府第一時間整合現有行動載具，出借予所需學生線上學習使用，但仍有不足。

邱孝文表示，實體教學必須突破既有框架，輔助的線上教學勢在必行，透過資訊教育互動、連結，在課堂上教學生如何使用教學平台，培養師生默契，也及早做好教學與設備應對準備。

邱孝文指出，教育處延伸108課綱自主學習重點，已編列3千多萬元經費，計畫採購學生平板電腦及擴充教室數位設備，提供家中無設備或使用手機學習的學生借用，其中包括向教育部申請約1千部的平板電腦，預期開學前到位。

邱孝文說，為了不浪費資源，這些設備平時將布建在各國中小學作為教學使用器材，教師課堂上可運用在各類教學平台，如教育部「因材網」中小學數位教材，協助進度落後的學生順利上網操作學習。

教育處表示，另台積電6月捐贈雲林縣200部再生筆電，目前暑假期間是出借給需要的學生使用，開學後則回歸學校端，未來仍會採寒、暑假開放給學生借用，無網路者提供網卡、無接收器者也會提供。

新採購的設備，研擬分配至各鄉鎮中心學校，依各校實際需求調整及配發，邱孝文說，線上學習目前落實至今，各科目幾乎都能做到視訊教學，雖說隔著螢幕解題或手作教學，少了面對面的互動感，但仍達得到一定的學習成效。

為全面推動資訊教育，邱孝文說，土庫國小越港分校去年成立第二教師研習中心，110學年度升格為越港國小後，將打造縣內第一座智慧教育中心，發展AI人工智能，推動軟、硬體工程教育，從國小開始引導學生，並連貫國中至高中，編排一貫課程。

邱孝文表示，越港國小校長喬祺具資工背景，是台師大資訊教育研究所博士候選人，將借重其專長推動智慧課程，除課程設計，相關設備採購陸續到位後，預計明年就能啟用。

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