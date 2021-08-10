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台南3師獲教育部師鐸獎 單車長征校長超給力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
永仁高中校長洪慶在獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供
永仁高中校長洪慶在獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供

全國師鐸獎名單揭曉，台南市永仁高中校長洪慶在、東區復興國小老師邱士芬、東區勝利國小老師林和秀獲殊榮，市長黃偉哲感謝他們長期無私的奉獻與無悔的付出，期許成為表率，發揮更大影響力，造福莘莘學子。

永仁高中校長洪慶在服務杏壇30年，擔任校長期間積極建設幼兒園至國小教育，落實幼兒托育政策，興建永仁非營利幼兒園；致力支持教師專業精進，連4學年獲選教育部推動12年國教課綱國高中雙前導學校。並積極扎根閱讀教育，20198年閱讀磐石學校，帶領教師團隊提出校本特色課程翻轉社區家長印象。促進師生自我挑戰與團隊合作，舉辦「永輪騎跡」單車長征，帶領學生挑戰兩日完成騎乘208公里的壯舉。

東區復興國老師小邱士芬任教18年，不斷與時俱進多元嘗試專業成長，包括素養導向的領域與跨領域課程設計、學習共同體、行動學習、性別平等教育等，獲選2018年教育部行動學習教練學校輔導績優、2019年SUPER教師全國首獎及2020年教育部教學卓越獎。同時致力推動精進教師專業學習社群，以及至各地分享及帶領主題工作坊，發揮共學共好的影響力。

東區勝利國小教師林和秀任教21年來持續充實特殊教育及普通教育領域專業知識，擔任不分類身心障礙資源班教師，曾榮獲教育部全國優良特殊教育人員。全心投入特殊教育，傳承及培育特教人力，去年榮獲教育部聘任特殊教育輔導團中央分團兼任輔導。她也致力研發、編製教材及深耕教學研究，積極參與全國特教重點事務，推展國際學術交流，並善用社區資源，開發學生優勢。

台南市東區勝利國小教師林和秀（右一）獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供
台南市東區勝利國小教師林和秀（右一）獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供
東區復興國老師小邱士芬獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供
東區復興國老師小邱士芬獲全國師鐸獎，將接受表揚。圖／台南市教育局提供

教育部 東區 幼兒園 師鐸獎

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