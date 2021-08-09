明年考試分發恐超額錄取 教部擬增同分參酌比序

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同分者眾，不利選才。教育部今天表示，已請大學招聯會評估一科改採60或75級分的可行性，並在考試分發入學增加同分參酌比序項目，避免超額錄取。

教育部今年7月中旬首度邀集家長團體、高中教師等代表開會，各方激戰兩天共5.5小時，招聯會傍晚在會議結束前讓步，同意研議明年一科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。招聯會也授權教育部決定是否延緩一年啟用45級分制，也就是112學年再落實招聯會原本的規畫。

招聯會主張，分科測驗計分不宜「分分計較」，45級分制足以順利分發考生到各系。他們分析近三年的考試分發情形，發現全國2000多個科系中，每年平均不到20人碰上同分者眾、最後採增額錄取的問題。大眾關注的醫牙類、電機資訊類明星科系，三年都沒出現超額錄取情形。

台灣家長教育聯盟支持招聯會規畫，理事長黃聰智說，級分制可以避免考生因些微分數差距，失去適性發展的機會。每科雖只有45級分，但各系招生時可加權不同科目，若遇同分情形，也能以特定科目成績做為評比標準，展現一定的篩選效果。

國教行動聯盟等家長團體仍支持每科維持100分，國教盟理事長陳鐵虎指出，級分制以各科前1％考生的原始成績作為級距，各級分累計人數會隨當年考試難易度而變動，且都是整數，無法計算到小數點以下。這樣的評分標準不穩定，區分考生優劣的方法過於粗略，將帶來更多不公平。

商品推薦