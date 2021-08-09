聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年考試分發恐超額錄取 教部擬增同分參酌比序

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同分者眾，不利選才。教育部今天表示，已請大學招聯會評估一科改採60或75級分的可行性，並在考試分發入學增加同分參酌比序項目，避免超額錄取。

教育部今年7月中旬首度邀集家長團體、高中教師等代表開會，各方激戰兩天共5.5小時，招聯會傍晚在會議結束前讓步，同意研議明年一科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。招聯會也授權教育部決定是否延緩一年啟用45級分制，也就是112學年再落實招聯會原本的規畫。

招聯會主張，分科測驗計分不宜「分分計較」，45級分制足以順利分發考生到各系。他們分析近三年的考試分發情形，發現全國2000多個科系中，每年平均不到20人碰上同分者眾、最後採增額錄取的問題。大眾關注的醫牙類、電機資訊類明星科系，三年都沒出現超額錄取情形。

台灣家長教育聯盟支持招聯會規畫，理事長黃聰智說，級分制可以避免考生因些微分數差距，失去適性發展的機會。每科雖只有45級分，但各系招生時可加權不同科目，若遇同分情形，也能以特定科目成績做為評比標準，展現一定的篩選效果。

國教行動聯盟等家長團體仍支持每科維持100分，國教盟理事長陳鐵虎指出，級分制以各科前1％考生的原始成績作為級距，各級分累計人數會隨當年考試難易度而變動，且都是整數，無法計算到小數點以下。這樣的評分標準不穩定，區分考生優劣的方法過於粗略，將帶來更多不公平。

教育部 科系 指考

延伸閱讀

111分科測驗 教部請招聯會評估改採60或75級分

教部建置產學合作平台 媒合產業人才培育設專班

雨彈狂炸！資訊教室也泡湯 教部估全台學校損1228萬元

華語生憂失獎學金 教部：學年內可延受獎期程

相關新聞

新課綱第三年開課量達巔峰 高中師超鐘點恐成常態

108課綱邁入第三年，各高中應開設學分數約再增一成，達課綱上路以來巔峰。9月1日將開學，有教師預估自己每周超出9個鐘點，...

熱帶性低氣壓衝擊218所學校 災損逾3671萬元

熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）造成各級學校災損，教育部統計，截至今天下午3時，全國累計218校受災，包含166所國小、36所...

人數降載為三分之一 新北宣布復課訂嚴格管制措施

新北市長侯友宜今日下午宣布高中以下全面復課，不過人數須降載為1/3。新北市教育局長張明文表示，會復課主要是因為國三、高三...

新北開放暑期校園活動！ 侯友宜宣布高中以下解封指引

新北市疫情趨緩，市長侯友宜宣布，高中以下學校將從明日起開放復課，不過會有嚴格管制，包括人數須降載為全校三分之一，上課時得要有固定座位、成員，並以半天為原則，老師要來上課也都需要施打疫苗14天或持3天內快篩、PCR陰性證明。另外體育訓練也將有條件開放，室內20人、室外40人為最高限制，訓練時間不可超過3小時。

明年考試分發恐超額錄取 教部擬增同分參酌比序

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同...

逾2千港生錄取我國大專 盼盡快申請入台證來台求學

今年港生報考我國大專校院人數創新高，至今已逾2000人錄取。新生今年9月就要開學，但受指揮中心境管政策影響，至今無法入境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。