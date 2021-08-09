新課綱第三年開課量達巔峰 高中師超鐘點恐成常態

108課綱邁入第三年，各高中應開設學分數約再增一成，達課綱上路以來巔峰。9月1日將開學，有教師預估自己每周超出9個鐘點，達國教署規定上限。教師團體呼籲教育部落實新制，讓高中比照中小學設「增置員額」，按各校實際需求補充員額；高中主管建議學生數過少的學校減班，釋放員額來提升教學品質。

下月起各高中再添一屆新課綱學生，校方要按教育部新規開設多元選修，開設學分數要達學生應修學分的1.2到1.5倍，教師全員應戰新課綱，負擔遠比舊課綱時期吃重，直言將是「加課加到滿的一年」。全國高級中等學校教育產業工會去年調查國內千名教師，就已發現九成四超鐘點、每周上超過16節課；四成五教師每周上超過21節課。

教育部長期凍結一成高中員額，今年3月宣布解凍，補1400個員額到各高中。全國教師工會總聯合會高中職主委張瓊方推估，有些學校還在評估要聘哪一領域教師，今年教師甄試並未開滿1400個缺額；就算補滿缺額，部分學校員額仍吃緊，呼籲教育部研議機制，讓高中比照中小學設「增置員額」，按各校實際需求補充員額。

台北科技大學附屬桃園農工校長陳勝利則說，少子化之下不少高中每班人數驟減，但他認為小班制無法提升學習成效，甚至剝奪學生與同儕切磋的機會，盼教育部研議適度減班，釋出教師員額來支持新課綱。

多校廣聘代理教師來解決困境。新北市安康高中校長謝金城指出，新課綱最難的環節是開設豐富的選修課，這攸關高中學習歷程檔案內容，社區高中生尤其適合透過有特色的歷程檔案拚升學。但選修課也是部分教師不太想開的科目之一，校方先徵詢校內教師開課意願，沒人開的部分就找外聘或代理教師。

全中教理事長高孟琳觀察，陸續有代理教師開出受學生好評的選修課，但隔年不一定留在原校，變動的員額讓學校難彰顯特色，有違新課綱精神。

教育部表示，高中教師員額要按「高級中等學校組織設置及員額編制標準」編列，無法任意刪減，但已請各國立高中提報員額需求，逐年補足法定員額。據了解，教育部國教署擬先觀察這1400個法定員額補入各高中後的情況，再研議其他補充員額機制。

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