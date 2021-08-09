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熱帶性低氣壓衝擊218所學校 災損逾3671萬元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部統計，熱帶性低氣壓已導致218所學校受災，初估損失金額3671萬餘元。本報資料照片
教育部統計，熱帶性低氣壓已導致218所學校受災，初估損失金額3671萬餘元。本報資料照片

熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）造成各級學校災損，教育部統計，截至今天下午3時，全國累計218校受災，包含166所國小、36所國中、8所高中職和1所大專校院。按地域分，以高雄市70校最多、其次是嘉義縣46校、台南市27校，初估損失金額3671萬餘元。

教育部舉例受災嚴重的學校，高雄市鳳西國小校內電話系統受損、操場跑道嚴重隆起，損失580萬元；嘉義縣內埔國小操場跑道及教室走廊淹水，損失350萬元；嘉義縣中埔國中學校電話、監視、廣播系統損毀，且宿舍及舞蹈教室進水嚴重，損失277萬元。

教育部表示，為協助各級學校落實災後復原清潔、消毒工作，已協請行政院環境保護署協助，如各級學校有需求，請在明天中午前到教育部表報作業區填報，彙整後將提供各地方政府環保單位協助辦理。

教育部 嘉義 高雄市 盧碧颱風

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