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桃園5高中推台美雙聯學制 畢業可擁國內外雙文憑

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園5所高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，學生畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。圖／桃園市教育局提供
桃園5所高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，學生畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。圖／桃園市教育局提供

桃園5所高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，學生只要參加雙聯學制每年需修習1門美國課程，每周上約4至5小時的線上課程，並赴美參加1個月暑期課程，畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。

為跟上2030雙語國家政策，教育局長林明裕帶領多位校長拜會美國在台協會AIT，最後武陵高中、桃園高中、內壢高中、陽明高中及大園國際高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，預計110學年度9月開放申請。

教育局高級中等教育科長湯惠玲表示，美國緬因中央中學與全球22個國家都有簽約，學生來自全球各地，這是桃園首次和國外學校簽約雙聯學制，課程內容以科學技術、工程跟數學為主。

湯惠玲表示，5校的雙聯學制為兼顧教學品質，申請上限人數為30人，若單一學校有15至20人申請可自成一班，否則將採取跨校上課。

雙聯學制要求需到美國參加為期1個月的暑期課程，湯惠玲表示，高一學生報名參加，最快明年暑假才能赴美國就讀，若擔心疫情問題，也可延後至後年再赴美，教育局會視疫情情況給予協助。

桃園 教育局 疫情

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