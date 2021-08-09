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逾2千港生錄取我國大專 盼盡快申請入台證來台求學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖／本報資料照片
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今年港生報考我國大專校院人數創新高，至今已逾2000人錄取。新生今年9月就要開學，但受指揮中心境管政策影響，至今無法入境。台灣各大學香港校友會總會建議指揮中心盡快核可香港新生辦理入台證作業，也可呼籲香港新生先在香港接種疫苗，確保安全。

總會表示，按衛福部公告的「嚴重特殊傳染性肺炎感染風險級別列表」，香港此刻屬於「低風險」地區，與去年情況相同。他們不解，為何指揮中心不能比照去年，在香港同樣屬於低風險級別情況下，容許教育部、移民署展開香港學生辦理申請入台程序？

總會解釋，「容許新生辦理申請入台」與「容許新生入台」屬兩件事，盡速接受香港新生辦理入台申請，完成前置作業，既可紓解新生與其家長之忐忑焦慮無助情緒，也有利指揮中心在放寬防疫措施同意「開關」時，新生或其所屬學校，可第一時間預約防疫旅館或集中檢疫所，新生也可盡快預訂班次有限的航班，安排行程赴台。按去年經驗，新生辦理入臺申請後，起碼需要1個月才能啟程。

總會也說，他們理解台灣疫苗不足，不過香港疫苗存量相對充裕，尤其香港民眾可以選擇接指揮中心認可的輝瑞疫苗。政府可呼籲香港新生，在徵詢醫學意見，確保健康情況許可下，先在香港接種兩劑疫苗，以保障個人健康，降低感染與傳染風險，以免影響台灣醫療能量。

總會另建議僑委會今年繼續補助香港新生防疫旅宿費。他們引述「僑務委員會補助109學年度僑生新生防疫旅宿費作業要點修正規定」，當時入住合法防疫旅館、宿舍或檢疫所的各級學校僑生、香港或澳門新生，都可獲5000元補助。

香港 疫苗 防疫旅館

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