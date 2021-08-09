捍衛聽障生受教權 議員促高市府提供唇部透明口罩

各級學校開學在即，但疫情威脅還在，戴口罩生活將持續成為日常，聽障人士需要使用唇部透明口罩才能理解唇形、表情等，民進黨高雄市議員李雅慧今質詢建議，目前全市有144名聽障學生，教職員若使用一般口罩恐影響這些學生受教權，建議市府直接提供唇部透明口罩給全市1239名相關教職人員使用，市長陳其邁允諾在開學前完成採購。

李雅慧、林智鴻、李喬如及鄭孟洳等民進黨議員今一同戴唇部採透明設計的特殊口罩現身議事廳，引發關注。李雅慧說，手語溝通包含表情（唇形）、手型、方向、位置及移動5大要素，缺一不可，若使用遮住唇部的一般口罩，將影響對方判讀，疫情記者會等場合，手譯員被允許不戴口罩進行手譯，就是這個考量。

李雅慧指出，目前全高雄市有讀唇需求學生有144人，這些學生需要老師戴上唇部透明口罩來教學，這類口罩相對昂貴，不應強迫教師自費購買，為避免學生受教權受到損害，希望市府將這類口罩列為教學輔助工具，直接提供特殊口罩給全市1239名相關教職人員使用。

對於李雅慧的建議，陳其邁回應，在手語溝通世界中，表情確實是相當重要元素，聽障學生若看不到唇形，將很難理解老師在表達什麼，市府會在開學前採購唇部透明口罩。

除為聽障學生請命，李雅慧也提醒，目前國小及特殊學校的老師仍有近2成尚未施打疫苗，恐成為防疫破口，希望市府能夠在開學前補足。陳其邁回應，目前國小教師施打率約82%，高中教師約91%，幼兒園教師也有92%以上，未來會進行第二批施打，希望老師們都能踴躍接種，保護自己也保護學生。 民進黨高雄市議員李雅慧（左二）、林智鴻、李喬如及鄭孟洳等民進黨議員今一同戴唇部採透明設計的特殊口罩現身議事廳，中是高雄市長陳其邁。圖／李雅慧議員提供

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