新北首發學習箱 在家訓練特教孩子小肌肉、協調力

受疫情影響，新北市各公立幼兒園停辦暑期課後留園，今年市府首度推出可訓練兒童小肌肉、手眼協調力的學習箱，發放280箱給特教孩子，讓這些慢飛天使在家就能學習，同時增進親子互動。

學習箱內容物包括積木、著色本與蠟筆、穿線卡、黏土、蛋沙鈴與手搖鈴。教育局指出，這些可以有助於孩子們在手眼協調、小肌肉的訓練，並提供聽覺、視覺與觸覺的刺激，過程中又會是開心的，能刺激孩子們身心潛能發展。

這是新北頭一遭推出學習箱，考量到疫情無法到校，特別運用教材、具作為特教孩子在家學習的道具，總計發出280箱。

中和國小附設幼兒園特教生歐弟（化名）的媽媽表示，5月因為疫情爆發導致孩子停課，就連課後醫療院所的復健課程都被迫暫停，讓孩子學習停擺。歐弟媽認為，透過學習箱，孩子可以練習培養各項能力，也看到歐弟有一點一滴在進步，讓她十分感動，也感謝有人願意看見這些特教小孩，讓孩子在疫情下也能保持學習。

教育局長張明文表示，疫情改變大家生活，尤其學前階段的特教寶貝，沒辦法到校或得到早療課程，但讓這些孩子得到照顧很重要，也因此規畫加強不同能力的學習箱，希望藉著家長陪伴，讓有特殊需求的孩子不受環境、資源所限，提升自我能力。

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