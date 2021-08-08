統測衝刺疫情不打烊 新北30名師線上解析專業科目

國內疫情持續發展，衝擊許多考生學習，新北市教育局「暑假不打烊」學習網站（https://e-holiday.ntpc.edu.tw）從7月到8月陸續推出技術型高中專業科目大進擊，讓學生在家也能有充分資源準備統測升學考。

教育局指出，專業科目的教學有超過30位名師，分別針對商業與管理群、設計群、家政群、機械群、電機與電子群、土木與建築群、動力與機械群、餐旅群等8大類群，進行四技二專統一入學測驗的試題解析，學生能了解歷屆試題方向，並重複聽講以釐清問題及衝刺複習。

鶯歌工商廣告設計科蘇美綺老師表示，設計群專業科目包含色彩原理、造形原理、設計概論等3考科，課本頁數加總近800頁，從歷屆試題著手較有效率，而數位學習的優點就是可以將講解及題目相關內容並列同一畫面上，方便學生學習。

樟樹國際實中流行服飾科潘季柔老師表示，升學考試內容繁多，要讓同學在電腦前專注聽講的確不容易，她將章節化整為零拍成自學短片，期望學生能更便利的學習。

三重商工的游彩妮同學表示，在家自學體驗到不同的自學模式也很有新鮮感，原本擔心疫情會衝擊學習，如今在家就能以影片搭配講義、參考書，跟著講解步驟一一解題，很快就能抓到重點，學習起來輕鬆不少。鶯歌工商的盧欣怡同學也說，線上統測衝刺班，能「近距離」觀看老師的繪製過程，看到很多在實體上課看不到的小細節。

教育局表示，為鼓勵學生在暑假期間保持學習熱度，且充分準備升學測驗，新北名師們善用科技進行統測題目講解，並用螢幕錄影記錄解題過程，期盼孩子能全方位提升專業科目能力，為新學期做好準備。 同學暑期為統測衝刺作準備，線上觀看統一入學測驗專業科目試題解析。圖／新北市教育局提供 鶯歌工商盧欣怡同學說，透過線上統測衝刺班能「近距離」觀看老師繪製過程。圖／新北市教育局提供 三重商工游彩妮同學表示，在家學習觀看老師預錄影片，體驗不同自學模式很有新鮮感。圖／新北市教育局提供

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