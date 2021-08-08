基隆逾5成私幼加入準公幼 家長付月費省1000元

基隆市超過5成私立幼兒園加入準公共幼兒園，且準公幼招生率達97%。市府今天表示，中央推動「0至6歲國家一起養」政策，8月起就讀準公幼孩童的家長每月繳交費用可減1000元。

基隆市政府教育處表示，基隆市目前有私立幼兒園56園、非營利幼兒園7園、公立幼兒園45園，市府自107學年度起陸續與符合條件的私立幼兒園合作，110學年度已有31園私立幼兒園加入準公共幼兒園。

教育處指出，市府配合中央「0至6歲國家一起養」政策，8月起，就讀準公共幼兒園，家長繳交的月費可減1000元，也就是第1名子女每月不超過新台幣3500元、第2名不超過2500元、第3名以上不超過1500元，且低收及中低收免繳費用。

教育處表示，要加入準公共機制的幼兒園，包括收費數額、老師薪資、基礎評鑑、公安檢查、生師比、教學服務品質等6大面向須具有一定品質，基隆市準公共幼兒園招生率已達97%，能實質減輕家長育兒負擔，寒暑假正常上課，延長照顧服務時間，滿足雙薪家庭托育需求。

教育處指出，幼兒園各項收費明細，都公告於教育部全國教保資訊網，幼兒園不得再以任何名目收費，歡迎家長上網查核，教育處也會不定期到園查核，讓家長放心。

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