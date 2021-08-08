基隆6成私幼準公共化招生率97% 8月起家長負擔再省1千

基隆市近6成私幼已加入準公共幼兒園，8月起家長負擔再省1千元。準公共幼兒園招生率已達97%，家長對於準公共幼兒園能實質減輕了育兒負擔，寒暑假正常上課，延長照顧服務時間，滿足雙薪家庭托育需求，大多反應極佳。

教育處今天指出，110學年度基隆已有31園私立幼兒園加入準公共幼兒園，6成私立幼兒園與政府簽訂合作契約成為「準公共幼兒園」，家長僅需負擔等同公共化幼兒園的收費，收費差額由教育部協助家長支付費用。除可滿足家長的多元選擇，大幅減輕家庭經濟負擔。準公共幼兒園名單可至教育部全國教保資訊網查詢，或至基隆市幼兒教育資訊網查閱。

基隆市目前有私立幼兒園56園、非營利幼兒園7園、公立幼兒園45園，市府配合中央「0到6歲國家一起養」政策，自107學年度起陸續與符合條件的私立幼兒園合作，今年8月1日起，就讀準公共幼兒園，家長繳交費用可再減1000元。也就是第1名子女不超過3500元、第2名不超過2500元、第3名以上不超過1500元，且低收及中低收免繳費用。

要加入準公共機制幼兒園，其收費數額、老師薪資、基礎評鑑、公安檢查、生師比、教學服務品質等六大面向，必須具有一定的品質。基隆市準公共幼兒園招生率已達97%，家長對於準公共幼兒園能實質減輕了育兒負擔，寒暑假正常上課，延長照顧服務時間，滿足雙薪家庭托育需求，大多反應不錯。

有的家長擔心可能擔心，「會不會實際的收費，跟政府說的不一樣？」教育處表示，幼兒園各項收費明細，都公告於教育部全國教保資訊網，幼兒園不得再以任何名目收費，歡迎家長上網查核，教育處也會不定期到園查核，讓家長放心。

教育處同時也把關中央補助幼兒園的設施設備充實修繕經費，納入日常查察事項，以落實用於提升教保品質，另安置身障幼兒補助教師助理員鐘點費，參加課後延長照顧服務的低收及中低收幼兒也可獲補助，實質讓家長減負擔。

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