疫情+新課綱夾擊，重考生如何突圍而出？補教名師曝3大要件

突如其來的三級警戒，令不少學生考前亂了陣腳，因而錯失了理想志願；適逢新舊課綱交替，這屆舊課綱末代考生若想拚重考，該如何突圍而出?

「很多人對重考迎戰新課綱會有疑慮，其實仔細審查新課綱的內容，就會發現新課綱其實內容變少、變簡單了，而且根據往年95、99課綱的經驗，新課綱上路的第一屆學生，通常大考表現會較差，這讓重考生反而佔優勢。」台中順天儒林執行班主任陳志超表示，「重考生要注意的是：未來考試『卷卡合一』，有選擇題、填充題、簡答題各種題型，和現在只有選擇題的考試形式很不同，而且沒有考古題可參考。」

台中順天儒林執行班主任陳志超：新課綱內容變簡單了，重考生反而佔優勢。 圖／台中儒林補習班 提供

應戰明年大考新型態，陳主任建議重考生要選擇資源充足的大型補習班，才能應付整個課綱、題庫的改變。台中順天儒林集結全省儒林文教班系、華逵出版社等資源，集團旗下數位學習領導品牌「升學王、學習網」匯聚各界名師，讓學生線上線下都能享有一流的教學品質，即使在防疫期間，也能透過一對一線上輔導、線上考試、數位化英聽訓練中心等，讓學生有效提升實力。

針對家長最擔心的群聚問題，台中順天儒林補習班提供獨步全台的超優質環境。有別於一般補習班為了吸客而落腳於龍蛇雜處的鬧區，台中順天儒林補習班所在的「順天大樓」環境單純，設備新穎，獨棟鋼骨結構、24小時保全警衛令安全無虞，多功能空氣清淨機守護呼吸健康，還有多種運動器材讓孩子強身健體、頭腦更清楚。

台中順天儒林補習班所在的「順天大樓」環境單純，設備新穎，提供清靜的讀書環境。 圖／台中儒林補習班 提供

「重考的孩子都是有目標、對自己有要求的，他們缺乏的只是一個清靜、能夠專心的環境。」台中順天儒林實施「管、宿、教、輔」四合一，讓重考生上課學習、課後輔導、深夜用功、晚間睡眠都在同一大樓裡完成，達到最高效的時間管理，除了白天有專業師資授課，深夜也有輔導老師陪伴用功的同學多行一哩路，穩定學生的心情，還有舍監為學生的健康把關，不時送上水果、宵夜，補充滿滿的戰鬥力。

台中順天儒林實施「管、宿、教、輔」四合一，全方位照護孩子身心靈健康。 圖／台中儒林補習班 提供

此外，唯有獨棟大樓，才能徹底落實防疫。前陣子三級警戒期間，台中順天儒林安排學生留在雙人套房，透過先進硬體設備視訊上課，讓重考生的讀書計畫不會被打斷；住宿生進出大樓需經過快篩檢查，嚴格管理令家長安心。「重考的目的就是希望挑戰更高峰，若實力無法發揮，就失去了重考的意義，因此我們要做到萬無一失，幫助孩子衝破各種瓶頸。」

台中順天儒林已經教室以隔板方式進行實體課程傳授，防疫為第一優先。 圖／台中儒林補習班 提供

靠著這份全方位面面俱到的辦學精神，台中順天儒林補習班早已累積響亮的好口碑，進步幅度超過100分的學生比比皆是，平均每3個重考生中就有1個考上醫科，為無數「非醫不可」的學生圓夢。陳主任提醒民眾：「選擇補習班要看三大要件：環境、專業、升學率，缺一不可，要能夠誠實地把辦學成果公諸於世的補習班，才真正值得家長放心。」

更多詳情請參閱>>臺中順天儒林補習班 (strl.com.tw)

商品推薦