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若順利開學用餐是否要隔板？ 台中教育局：等教育部指引

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市教育局長楊振昇表示，依據目前中央公布之相關指引，幼兒園需設置隔板，已要求各園務必依該指引確實設置隔板；至於國小到高中，需等教育部指引出爐再公告。圖／補教業提供
台中市教育局長楊振昇表示，依據目前中央公布之相關指引，幼兒園需設置隔板，已要求各園務必依該指引確實設置隔板；至於國小到高中，需等教育部指引出爐再公告。圖／補教業提供

家長都期待9月能順利開學復課，台中市民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞今天在市議會質詢教育局，若回復到實體上課，台中各校要怎麼推動防疫？如何管理？如何強化？用餐是否要使用隔板？希望儘速有明確指引。台中市教育局長楊振昇說，上周全國教育局長會議各縣市都有詢問教育部相關防疫指引，目前尚未出爐，若中央要求用餐要使用隔板，也要用專款補助。

市議員陳淑華說，警戒降二級後，家長們陸續將孩子們送到幼托機構，但幼兒根本對防疫缺乏明確的認知，社交距離？孩子怎麼樣才能在幼兒園落實防疫？幼托機構孩童每天要在園內飲食3-4次，教育局如何督導？

教育局長楊振昇表示，依據目前中央公布之相關指引，幼兒園需設置隔板，已要求各園務必依該指引確實設置隔板。

陳淑華接著詢問，學校放暑假到月底，9月開學防疫工作準備好了嗎？國小、國中、高中也會在學校吃午餐、甚至很多學生會將早餐帶到學校用，學生課桌椅是不是要使用隔板，是要市府準備？學校準備？還是家長自己準備？呼籲中市府防疫要有明確的指引，不要到要實體上課了，才發現缺東缺西。

楊振昇說，上周全國教育局長會議，各縣市都提出許多開學防疫指引的問題，有關國小、高國中吃營養午餐要不要隔板？目前中央尚無相關規範，教育部在會議中表示，開學前會公布相關防疫指引。

楊振昇說，據了解近期國教署、教育部已在統整各縣市所需的防疫物資，將核定補助各縣市經費，若中央指引出爐，吃午餐要用隔板，就屬購學校所需防疫物資，會等中央補助經費到位後，盡速核定補助各校，由各校依實際需求及經費使用規範採購所需防疫物資。

基層學校說，教育局目前還沒有討論到午餐隔板的議題，若教育局有指示，會依照辦理，希望教育部能在開學前，統一全國的防疫指引，避免一國多制。

台中市民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞今天在市議會質詢教育局，若回復到實體上課，台中各校要怎麼推動防疫？用餐是否要使用隔板？希望儘速有明確指引。記者喻文玟／攝影
台中市民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞今天在市議會質詢教育局，若回復到實體上課，台中各校要怎麼推動防疫？用餐是否要使用隔板？希望儘速有明確指引。記者喻文玟／攝影

教育局 教育部 幼兒園

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