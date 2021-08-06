台中公幼2歲「幼幼班」太少 教育局：113學年增至200班

台中市公共化幼兒園共有268園，其中，收托2到3歲的「幼幼班」僅43班，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤表示，班級數太少，無法滿足市民托育需求，要求教育局多管齊下盤點公有建物等設施，設2歲專班所需設施設備，納入公共化幼兒園增班設園整體規劃，以滿足家長托育需求。

民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤表示，台中市2到3歲的學齡前幼兒，在幼托整合後出現空窗期，受限台中市公民營托嬰中心收托計劃，2到3歲的幼兒必須離開公托。

統計110學年度國小附幼、市幼、非營利幼兒園共268園，收托2到3歲目前只有43班，雙薪家庭只能選擇送托收費較高的保母，或者夫妻一人留職停薪照顧幼兒，民代呼籲教育局重視這個問題。

台中市教育局表示，目前2歲專班增設規劃，110學年度增班及轉型再增19班、總計43班、核收655人，目前規劃每年在各行政區，增設2歲專班計2班（包含公、私立幼兒園），預計至113學年度可增設200班，滿足家長托育需求。

教育局長楊振昇說，2歲專班會採「公私協力」增設，公立部分，盤點公有建物、學校餘裕空間與土地增設2歲專班；同時鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，以滿足家長托育需求。

議員謝明源、蕭隆澤說，109學年度第2學期，台中市幼兒園入園率為74.88％，其中。2歲幼兒入園率僅33.33％，應提升2歲幼兒入園率，讓2足歲的幼兒能順利銜接幼兒園。

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