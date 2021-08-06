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新北推第二波國中學力大爆發課程 學生暑假在家輕鬆學

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北線上教學影片也上架至VOD數位頻道，學生在任何時間都可學習。圖／新北市教育局提供
新北線上教學影片也上架至VOD數位頻道，學生在任何時間都可學習。圖／新北市教育局提供

新北市政府從去年起攜手新北市13家有線電視系統台業者，於CH3公用頻道陸續推出「防疫動健康」、「停課不停學」等線上教學影片，奠定在家學習的習慣。今年也特別推出VOD數位頻道，提供學生在家隨選隨看，今日起再推出針對國中「學力大爆發」課程，提供國中生完整的學習方法和策略。

教育局長張明文表示，新北市自5月起推出一系列「停課不停學」線上學習方案以國小階段為主，這次針對國中學力提升，推出「學力大爆發」教學影片，內容分為國文科、英文科、數學科、生物科、理化科、公民科、歷史科及地理科等8類共28集，於8月6日起每天在CH3公用頻道的上午9時首播，下午2時及晚上7時重播播出。

同時影片也上架至VOD數位頻道，同學們在任何時間只要拿起家中有線電視遙控器點選隨選視訊到遠端教學，開啟新北市專欄點選後就會看到課類表後，即可隨時點播總共28集的課程影片學習。

此次的教學影片皆由新北市各校名師主講教學，針對會考的重點練習及彙整，提供學生暑假複習或預習。國文科課程內容包括考點分析、語文常識、語言表達，英文科的準備要領、聽力辨識、基本問答，數學科的增A策略、B根式運算，生物科的生殖、酵素、循環系統。化學科的光學、溫度與熱，公民科的親屬關係、責任能力與行為能力，歷史科的台灣史分期及中國朝代的特色，地理科的常見的迷思概念及轉譯圖表與具備的解題能力。

三芝國中學生陳言光表示，在電視上看太方便了，短短的15分鐘就了解國文會考的準備方向，還讓自己更清楚對六書的區分；中平國中九年級學生陳宥伃覺得，學力大爆發的影片可以克服對會考的恐懼，另外隨看隨選還不用擔心漏聽了內容，還能再復習筆記，對國中生很有幫助。

教育局表示，感謝新北市13家有線電視業者一起為教育努力，現今教育趨勢朝向自主多元發展，透過不同的學習管道，教學策略及方法的調整，能使學生處處探索、時時思考。更多線上課程同時收錄於新北市教育局YouYube頻道，提供全台學生觀看使用。

中平國中學生陳宥伃覺得，學力大爆發的影片可以克服對會考的恐懼，邊看還不時做筆記。圖／新北市教育局提供
中平國中學生陳宥伃覺得，學力大爆發的影片可以克服對會考的恐懼，邊看還不時做筆記。圖／新北市教育局提供

教育局 會考

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