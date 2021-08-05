國際數理奧林匹亞競賽獲獎有獎勵 經奧卻是兩樣情

第四屆國際經濟學奧林匹亞決賽結果揭曉，今年是我國第二次參賽，在全球44國共215名中學生參賽，台灣選手共奪得2銀3銅佳績，國際總成績排名為第13名，但目前經奧選手是由民間自費組團參賽，獲獎後既沒有獎學金，也沒有升學優待，同是為國爭光，與物理、化學、生物奧林匹亞獲獎學生相比，經費、資源卻是兩樣情。

教育部表示，將綜合考量國際競賽辦理年數、參賽國家數、我國參賽年數等情形，審慎評估是否主辦選拔國手參賽，但國際經濟學、語言學奧林匹亞競賽期間，相關單位也曾向國教署申請經費補助，目前尚無國際經濟學、語言學奧林匹亞競賽獲獎學生得予升學優待的規定。

負責籌組經奧選拔與培訓的台灣模擬教育協會指出，現階段資源多由家長及民間企業贊助，協會每年皆發函教育部，希望國家能給予相應支持，卻得到至少連續舉辦六屆、待狀況穩定後才會考慮接手的回應，雖能理解國家的考量，但也期待政府能盡快挹注資源，給獲獎學生肯定。

今年賽事包含金融素養遊戲、經濟學測驗及商業案例分析，我國經奧選手首度獲得兩面銀牌，較去年表現更卓越，分別為台北歐洲學校學生陳柏翰、康橋國際學校秀岡校區學生顧青雲。

至於接下來的參賽規畫，台灣模擬教育協會指出，將持續擴大國內競賽規模，結合學術與業界資源，選拔並培訓優秀學生參與國際經濟學奧林匹亞，以期提升國內學生之經濟學能力，促進國際交流與拓展視野，為國爭取榮譽。

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