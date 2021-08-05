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線上教學缺課率2成 中市府：透過電訪了解協助

中央社 / 台中5日電

對於台中市議員質疑線上教學缺課率達2成，台中市政府教育局今天表示，已要求各校加強線上點名掌握缺課情形，教師發現學生未上線，立即電訪了解，有問題立即給予協助。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國小、國中、高中實施停班不停課，採遠距線上教學，台中市議員江肇國、周永鴻、李天生等人今天在市議會業務質詢中表示，對於遠距教學所帶來的優劣與改善作為，教育局竟渾然不知，甚至不認為2成學生缺課是隱憂。

台中市議員賴佳微、施志昌則指出，疫情期間推動線上教學，應嚴守「3010」原則，每30分鐘線上上課，即要下課休息10分鐘，保護學童視力；賴佳微並建議學童恢復至學校上課後，應請營養師設計護眼菜單，將保護眼睛的營養食材列入營養午餐菜單內，守護孩童視力健康。

教育局表示，經查部分學生因設備網路不穩、家庭或個人等因素，未出席學校線上教學課程，市府已要求各校未來實施線上教學時，加強線上點名掌握缺課情形。教師發現學生未上線，立即透過電訪瞭解，除希望儘量減少家庭或個人因素造成的缺課狀況，若屬設備或網路問題，也可立即給予協助。

因應疫情期間線上教學，教育局指出，學生使用3C產品頻率增高，為維護學生視力及身體健康，教育局訂定「護眼樂學321實施計畫」，鼓勵學校線上教學規劃，兼採數位教學及多元資源，藉由設計學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間。

教育局 台中市 疫情

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